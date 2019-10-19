Первый матч Тедеско в «Спартаке»: без голов, Тиль – центрфорвард, замены оживили

Не так уж много интересного можно было подметить в первом матче Тедеско. Основное:

• Тедеско попросил перенести тренерскую скамейку ближе к фанатской трибуне – так же было при Мурате Якине. Ему так привычнее по работе в Германии, а игроки «Спартака» будут разминаться возле фанатов.

• Стартовый состав был больше похож на 4-2-3-1, но затем «Спартак» выстроился в 4-3-3 с Гусом Тилем в качестве ложной девятки. Едва ли это понравилось и ему, и фанатам – три удара, лишь один в створ. Ни обводок, ни выигранных верховых единоборств, ни заработанных фолов. Тиля во втором тайме сменил Понсе – более привычный по этой позиции футболист.

• От вышедших на замену Понсе, Мирзова и Ларссона толку было побольше, чем от Тиля и Шюррле (третьего замененного – Умярова – в расчет не берем, он играл на другой позиции). Первый запомнился движением и имел неплохой момент, второй оживил игру на фланге, третий даже за десять минут придал остроты и запустил две ключевые передачи. Для оживления замены в целом сработали – это плюс, но результата добиться не удалось – этот минус более заметен.