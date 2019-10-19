Первый матч Тедеско в «Спартаке»: без голов, Тиль – центрфорвард, замены оживили
Доменико Тедеско дебютировал на посту главного тренера «Спартака» в игре с «Рубином». Соперник был удобным – он всего однажды победил в шести последних матчах и выглядит этой осенью очень слабо. Но «Спартак» не выиграл и создал мало моментов, ничья 0:0.
Не так уж много интересного можно было подметить в первом матче Тедеско. Основное:
• Тедеско попросил перенести тренерскую скамейку ближе к фанатской трибуне – так же было при Мурате Якине. Ему так привычнее по работе в Германии, а игроки «Спартака» будут разминаться возле фанатов.
• Стартовый состав был больше похож на 4-2-3-1, но затем «Спартак» выстроился в 4-3-3 с Гусом Тилем в качестве ложной девятки. Едва ли это понравилось и ему, и фанатам – три удара, лишь один в створ. Ни обводок, ни выигранных верховых единоборств, ни заработанных фолов. Тиля во втором тайме сменил Понсе – более привычный по этой позиции футболист.
• От вышедших на замену Понсе, Мирзова и Ларссона толку было побольше, чем от Тиля и Шюррле (третьего замененного – Умярова – в расчет не берем, он играл на другой позиции). Первый запомнился движением и имел неплохой момент, второй оживил игру на фланге, третий даже за десять минут придал остроты и запустил две ключевые передачи. Для оживления замены в целом сработали – это плюс, но результата добиться не удалось – этот минус более заметен.
Из мелкого позитива для «Спартака» – лишь цифры:
- Впервые за шесть туров не проиграли;
- Впервые за 14 матчей не пропустили. Последняя сухая игра была 3 августа против «Динамо»;
- «Спартак» был лучше «Рубина» по ударам (23:10), обводкам (12:10), верховым единоборствам (14:10), отборам (17:16).
Самый интересный вопрос – что дальше с Гусом Тилем. Очевидно, что «Спартаку» не хватало креативщика, способного на нестандартные идеи – Шюррле совершенно не в форме, Тиль хоть и чуть-чуть оттянут, но ему все равно неудобно, остальные на эту роль не подходят совершенно никак.
В одном из своих интересных тактических интервью Тедеско рассказывал: «Если я вижу что-то подобное у моей восьмерки (если у игрока не получается), то спрашиваю – в чем проблема? «Тренер, расстояния слишком велики». Я отвечаю – тогда играй шире. Он пробует пару раз и говорит: «Нет смысла». Тогда я снова спрашиваю, в чем проблема. Возможно, нападающий может помочь тебе, так что не нужно будет в каждом третьем случае туда бегать, может, в каждом пятом. Вот так мы разрабатываем идею вместе. Важно, если игрок говорит «да» на тренировке, это «да» должно быть и в игре».
Следующий матч у «Спартака» – с «Локомотивом» в следующее воскресенье. «Локо» с потерями и после тяжелого матча в Турине, но даже при этих проблемах будет однозначным фаворитом. Тедеско успеет изучить соперника. Интересно, что он придумает. Но прежде всего стоило бы разобраться с психологией. Видно, что серия поражений и место в таблице – давят сильно. Команда совершенно не чувствует уверенности в себе.
Против «Рубина» пять лет назад уже дебютировал во главе «Спартака» Мурат Якин. Тогда получилось красиво – четыре на любой вкус гола в Казани, дубль Дзюбы, очень грамотный футбол против безбашенного футбола Рината Билялетдинова. Нынешний «Спартак» находится в эмоциональной яме. Если игроков из нее не вытащить, все интересные задумки тренера рискуют не сработать.