Доменико Тедеско

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Футбол
Тедеско – главный тренер «РБ Лейпцига»
#Доменико Тедеско
Футбол
«Я люблю «Спартак» навсегда». Тедеско попрощался на русском языке с болельщиками после игры с «Химками»
#Доменико Тедеско
Футбол
РФС оставил в силе дисквалификацию Тедеско на три игры
#Доменико Тедеско
Футбол
Тедеско останется в «Спартаке» до конца контракта
#Доменико Тедеско
Футбол
Тедеско дисквалифицирован на три матча, Бородин оштрафован, Жоаозиньо не наказан
#РПЛ
Футбол
Тедеско не продлит контракт со «Спартаком»
#Доменико Тедеско
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Почему Тедеско возглавил «РБ Лейпциг»: учился вместе с Нагельсманном, прошлый тренер провалился и сам выпрашивал увольнение
#Доменико Тедеско
Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
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#Россия
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Последний матч Тедеско в «Спартаке» дома: выстраданная победа, срывающийся голос и прощальная речь на русском
#Доменико Тедеско
Так как тренер «Сочи» оскорбил Тедеско? Версия «Спартака»: расизм – «это наша земля»
#Доменико Тедеско
После матча со «Спартаком» игрок «Сочи» ударил ассистента Тедеско. Предположительно это был Жоазиньо
#Спартак
Еще 15 гифок из «Симпсонов», которые опишут год «Спартака»
#Спартак
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