Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
РФС уволил Станислава Черчесова. Инсайдеры шепчут, что у Дюкова есть несколько кандидатов на пост нового тренера сборной – среди них Виллаш-Боаш, Хиддинк, Семак и другие известные специалисты.
Мы на «Голе» прикинули, каким должен быть новый тренер сборной – каждый автор перечислил важнейшие качества и назвал тренера, который бы под них подходил.
Валера Полевиков
Сборной надо чуть выдохнуть, а потом вдохнуть без напряга. Ей бы без нового главнокомандующего и полудиктатора. Но и либеральный, совсем легкий тоже не нужен. Руководитель должен быть чуть жестким, с авторитетом и дисциплиной.
И чтобы образ в прессе был где-то между Черчесовым и Слуцким. Говорить лучше первого – главное: по делу, честно и без высокомерия. Но слишком хорошо и открыто тоже не нужно: мы помним опыт Слуцкого. Пусть новым тренером будет немного скучноватый человек, ничего страшного. Важно, чтоб держал баланс.
Еще мне кажется очень важным, чтобы между игроками и тренером не было большой языковой и ментальной дистанции. В идеале – чтобы тренер знал русский язык. Ну, или хотя бы, чтобы понимал – какой он, русский человек, как живет и из чего вырос.
По игре. Сейчас у сборной средний состав. Уровня 2-3 места РПЛ. А мы знаем, как 2-3 места РПЛ играют в еврокубках. Короче, не нужно многого от них ждать, по крайней мере, сейчас. Но сборной важно побеждать и выходить на большие турниры, очень важно.
Поэтому нам бы тренера, который выжмет из этого состава максимум. Тот, кто умеет делать из средних команд хорошие. Кто приходит на пятерочку и делает из нее семерочку из десяти.
И еще не нужно ждать тренера, который поставит, как сейчас любят, «современный, атакующий футбол». Не нужно. Состав под это не подходит. И условия, в которых существуют сборные. На Евро-2020 вы и сами увидели, что таких команд слишком мало. А те, что есть – у них состав к такому футболу расположен.
И это не обязательно должен быть топ-тренер с большими достижениями. В сборной добиваются успехов и те, кто не был силен в клубах. Саутгейт, Роберто Мартинес, Хьюлманд.
Уф. Вот и получился образ идеального тренера для сборной России-2021. Жаль, что такого не существует. Но кто ближе всех? Кажется, Владимир Федотов из «Сочи». Или Сергей Семак. Меньше всего, но вроде бы тоже – Доменико Тедеско.
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Михаил Морозов
К увольнению Черчесова отношусь абсолютно равнодушно. Люди хотели каких-то изменений – люди их получили, а РФС выбрал самый простой вариант из всех, удивительного здесь ничего нет. По новому тренеру тут два варианта. Или опытный со своим устоявшимся тренерским штабом и знакомый с современными методиками (в том числе - психологическими). Или перспективный молодой тренер, но тоже хоть с каким-то опытом во главе сборных.
Естественно, иностранцы. Никакие отечественные специалисты главе не нужны, их уровень мы видели в еврокубках. Но в любом случае, кто бы ни пришел – это очередной эксперимент во главе сборной, в составе которой мизерное количество игроков хорошего уровня. Поэтому не считаю вопрос о тренере сборной на данный момент сверхважным, как бы это ни преподносилось.
Александр Плеханов
Все необходимо в меру: скоромность, авторитет, адекватность в интервью. При Черчесове мы устали от постоянных поправок по словам и бесконечного замыливания существующих проблем. Придет тренер для обычного выполнения задачи – и сборную снова полюбят.
В новых условиях сборной России нужен опытный иностранец с реалистичными амбициями. Тот, который вообще никак не связан с русским футболом. В последние годы мы видели разное: Капелло, Слуцкий, тренер-солдат Черчесов. Россию спасет только совершенно другой человек.
«Чемпионат» писал, что в список кандидатов входит Владимир Петкович. Конкретно его фамилия не так важна, но в образе привлекают три вещи. Долгая работа в сборной Швейцарии, локальные достижения и адекватно выстроенный состав – вот составляющие успеха тренера Петковича.
Швейцария-2021 строилась на тех же героях (Шер, Родригес, Шакири), что и Швейцария-2014. Петковичу 57. За время карьеры он выучил шесть языков и окончательно разочаровался в клубной работе. Идеально знает европейский футбол и не затребует неадекватные денежные условия.
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Нет, я не топлю конкретно за Петковича. Но ему подобных в сборной России в последние годы не было.
Николай Живоглядов
От сборной Черчесова мне не хватало легкости в восприятии. В парадигме, где главный тренер раскидывается военной терминологией, боится признать слабость и отчитывается не перед болельщиками, а перед верхами, совсем нет живости и сопереживания. Сборная – она же наша: от московских студентов до провинциальных мужиков.
Черчесов изображал идеального депутата: «Результат же есть. Чего вы бубните?» Например, у Венгрии не было результата на Евро, но она вызвала больше симпатий. Мне не хочется, чтобы сборную прятали за ОМОНом, а тренер отмазывался несвязанными мыслями на пресс-конференциях, пока в заголовках в сотый раз пересчитывается его зарплата.
У меня нет конкретной кандидатуры на замену Черчесова, но я не хочу, чтобы со сборной России работал тренер-депутат. Нам нужен человек, который сделает так, чтобы сборную любили даже за поражения. Который изменит ментальность: если и проигрывать, то с горящими задницами и не забиваясь у своих ворот. Который даст понимание: наши парни действительно наши. Дайте этой сборной развязности, рельефности и легкости. В футбол же играем.
Илья Егоров
Я не болею за сборную России с 2009-го, когда она растоптала мое сердечко в Мариборе. Но после ЧМ-2018 я наивно подумал: «Ура, наконец-то вернулась та команда, в которую я влюбился. Наконец-то вернулась эта душевность».
За следующие три года сборная сломала и это восприятие. Нет красивой игры? Терпите, результат есть. Товарищеские встречи? У нас правильно говорить «контрольные». В заявке нет игроков, которые вроде бы заслужили это? Тренерские решения не обсуждаются. Сборная России превратилась в госаппарат, который вроде бы играет за нас, но не совсем. Который требует от нас поддержки и эмоций, а взамен не дает ничего.
И Черчесов – основа этой системы. Такой средний депутат, имеющий власть над обычными трудягами, но услужливо отвечающий на все запросы руководства. Почему? Просто не хватает авторитета. Хочется такого, который бы отстаивал свои интересы и в которого хотелось бы верить.
Тренеры из России? Не, проходили, после них странное послевкусие (те же Слуцкий и Черчесов). Тренеры из-за границы? Во, такие прям очень нужны. Не нужен сильный в прошлом или средний в настоящем тренер. Нужен авторитет, который возьмет и поведет за собой.
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Тут у меня один кандидат – Зинедин Зидан. А чего? В «Реале» несколькими победами в ЛЧ он все доказал, со сложным руководителем справляться умеет, со звездами и публикой с запросами – тоже. Да и пример с Капелло показывает, что денег на жирный контракт для тренера сборной РФС всегда найдет.
Дмитрий Проскурин
России нужен тренер, который не пропитан разговорами о важности миссии и прочими государственными фанфиками.
Черчесов слишком увлекся властью. И вдруг вывел в поле совершенно новую риторику – чиновничьего наслаждения. Да, результата нет, но работа проведена. Да, все как-то не очень, но я помазан высшими силами. Следующий вопрос, маску снимите, у меня «Спутник V». Я маску снял, как видите. Я на государственной должности.
Капелло, Хиддинк, Слуцкий, Адвокат, Семин были скромнее и, наверное, вообще не думали про царственную сакральность сборной России. Черчесов же пустил очень в сборную новый вирус – эстетически неприятный.
Я благодарю Владимира Путина за то, что он не сильно любит футбол. И благодарю РФС за то, что Черчесов не задержался еще на сезон. Эти обстоятельства немного спасают футбол от пошлости, который управляет нашим хоккеем с его «Красной машиной» и какими-то невротическими ритуалами проигрывать раз в год восьмому составу Канады, чтобы опять кричать «Пора все менять!» и ничего не делать.
В РФС просто хотят взять немца. Вот берите немца. Пусть занимается футболом и погружается в дело. Два последних тренера России – люди из контекста. Нужен взгляд свежего человека. И язык пусть тоже не учит. Не все ему надо понимать.