Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим

Валера Полевиков

Сборной надо чуть выдохнуть, а потом вдохнуть без напряга. Ей бы без нового главнокомандующего и полудиктатора. Но и либеральный, совсем легкий тоже не нужен. Руководитель должен быть чуть жестким, с авторитетом и дисциплиной.

И чтобы образ в прессе был где-то между Черчесовым и Слуцким. Говорить лучше первого – главное: по делу, честно и без высокомерия. Но слишком хорошо и открыто тоже не нужно: мы помним опыт Слуцкого. Пусть новым тренером будет немного скучноватый человек, ничего страшного. Важно, чтоб держал баланс.

Еще мне кажется очень важным, чтобы между игроками и тренером не было большой языковой и ментальной дистанции. В идеале – чтобы тренер знал русский язык. Ну, или хотя бы, чтобы понимал – какой он, русский человек, как живет и из чего вырос.

По игре. Сейчас у сборной средний состав. Уровня 2-3 места РПЛ. А мы знаем, как 2-3 места РПЛ играют в еврокубках. Короче, не нужно многого от них ждать, по крайней мере, сейчас. Но сборной важно побеждать и выходить на большие турниры, очень важно.

Поэтому нам бы тренера, который выжмет из этого состава максимум . Тот, кто умеет делать из средних команд хорошие. Кто приходит на пятерочку и делает из нее семерочку из десяти.

И еще не нужно ждать тренера, который поставит, как сейчас любят, «современный, атакующий футбол». Не нужно. Состав под это не подходит. И условия, в которых существуют сборные. На Евро-2020 вы и сами увидели, что таких команд слишком мало. А те, что есть – у них состав к такому футболу расположен.

И это не обязательно должен быть топ-тренер с большими достижениями. В сборной добиваются успехов и те, кто не был силен в клубах. Саутгейт, Роберто Мартинес, Хьюлманд.

Уф. Вот и получился образ идеального тренера для сборной России-2021. Жаль, что такого не существует. Но кто ближе всех? Кажется, Владимир Федотов из «Сочи». Или Сергей Семак. Меньше всего, но вроде бы тоже – Доменико Тедеско.

Последний матч Тедеско в «Спартаке» дома: выстраданная победа, срывающийся голос и прощальная речь на русском

Михаил Морозов

К увольнению Черчесова отношусь абсолютно равнодушно. Люди хотели каких-то изменений – люди их получили, а РФС выбрал самый простой вариант из всех, удивительного здесь ничего нет. По новому тренеру тут два варианта. Или опытный со своим устоявшимся тренерским штабом и знакомый с современными методиками (в том числе - психологическими). Или перспективный молодой тренер, но тоже хоть с каким-то опытом во главе сборных.