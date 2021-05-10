Последний матч Тедеско в «Спартаке» дома: выстраданная победа, срывающийся голос и прощальная речь на русском
Доменико Тедеско в последний раз вывел «Спартак» на домашний матч РПЛ. Он покидает клуб по окончании сезона-2020/21. «Спартаку» под его руководством осталось провести последнюю игру – против «Ахмата» в Грозном. Там решится, попадет ли «Спартак» в Лигу чемпионов.
Но сначала игроки «Спартака» надели майки в его поддержку. На них надпись: «Фанаты «Спартака» – страстные и эмоциональные. Мне это очень нравится!» Это цитата Доменико о болельщиках в одном из его интервью.
Последним домашним стал тяжелейший матч с «Химками»:
- Пропущенный гол в первом тайме.
- Удаление у соперника.
- Ответный мяч с пенальти после ВАР.
- Преимущество почти без опасных моментов.
- Победный гол на последних минутах.
«Спартак» выиграл 2:1, а Тедеско трогательно попрощался с болельщиками.
После игры он обратился ко всем на стадионе на русском языке. Говорил срывающимся голосом, прощаясь с болельщиками:
«Ребят, добрый вечер. Спасибо за все. Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду. Буду скучать по вам».
Тедеско нравился фанатам. Перед матчем против «Рубина» в феврале 2021-го они посвятили ему баннер: «Тренер – это не просто слово».
Еще интереснее был рисунок на дерби с ЦСКА. Тедеско был изображен в виде охотника на лошадей.
«Фратрия» спрашивала Тедеско, понимает ли он смысл зарядов и песен со спартаковских трибун. Тот ответил: «Понимаю, особенно, когда поют что-то хорошее. Да, понимаю многое. Мне нравятся все песни. Неважно, что поют, главное, чтобы болельщики приходили на трибуны и поддерживали команду».
«Фратрия» также приглашала Тедеско на фанатскую трибуну, когда он был дисквалифицирован. Тедеско отказался из-за коронавирусных ограничений.
«Фанаты — это главная причина, по которой мы занимаемся этим делом», – еще одна цитата Тедеско. У них он просил прощения, когда «Спартак» неожиданно сгорел дома «Уфе» 0:3: «Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Не было ни эмоций, ни сил. Играли как дети».
Тедеско остался последний матч, он будет 54-м во главе «Спартака». 27 игр Тедеско выиграл, 17 – проиграл. За это время «Спартак» забил 87 голов, а пропустил 62. А еще – добрался до полуфинала Кубка и выиграл медали. Какие – будет ясно в конце недели.