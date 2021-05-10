Последний матч Тедеско в «Спартаке» дома: выстраданная победа, срывающийся голос и прощальная речь на русском

Доменико Тедеско в последний раз вывел «Спартак» на домашний матч РПЛ. Он покидает клуб по окончании сезона-2020/21. «Спартаку» под его руководством осталось провести последнюю игру – против «Ахмата» в Грозном. Там решится, попадет ли «Спартак» в Лигу чемпионов.

Но сначала игроки «Спартака» надели майки в его поддержку. На них надпись: «Фанаты «Спартака» – страстные и эмоциональные. Мне это очень нравится!» Это цитата Доменико о болельщиках в одном из его интервью.