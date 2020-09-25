«Почему ты очень красивый?» Тедеско взял интервью у Ещенко

Андрею Ещенко 36 лет. В этом сезоне он почти не играет за «Спартак»: выходил в пяти матчах, но в среднем только на 12 минут. Обычная позиция Ещенко – правый защитник. Летом Тедеско пробовал его даже в опорной зоне. Ещенко не расстраивается из-за отсутствия игрового времени. Во время разговора с Тедеско они улыбнулись и обнялись.

Доменико Тедеско не зря задал вопрос на русском языке. Мы подробно рассказывали о его желании выучить русский. Еще до приезда в Россию Тедеско знал пять языков: немецкий, итальянский, английский, испанский и французский. Во время пресс-конференций он старается отвечать на вопросы на русском, но не всегда получается.

Тедеско младше Ещенко: 12 сентября ему исполнилось 35 лет. Ещенко в феврале будет 37.