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Андрей Ещенко
№38
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 февр. 1984 (36) лет
Рост
170
Вес
62
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Спартак» здорово укрепился этим летом, но про правого защитника забыл. И это проблема
#Спартак
23 августа 2019, 00:27
Не удивляйтесь поражению «Спартака». В матчах с «Уралом» это обычный случай
#Спартак
14 сентября 2019, 19:04
«Спартаку» нужно сохранить Ещенко. Он это заслужил
#Андрей Ещенко
04 мая 2019, 17:20