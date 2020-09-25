Андрей Ещенко
№38
Защитник
Подписаться
Команда
Спартак
Возраст
37
Рост
170
Вес
62
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Почему ты очень красивый?» Тедеско взял интервью у Ещенко
#Доменико Тедеско
25 сентября 2020, 21:22
Не удивляйтесь поражению «Спартака». В матчах с «Уралом» это обычный случай
#Спартак
14 сентября 2019, 19:04
«Спартак» здорово укрепился этим летом, но про правого защитника забыл. И это проблема
#Спартак
23 августа 2019, 00:27
«Спартаку» нужно сохранить Ещенко. Он это заслужил
#Андрей Ещенко
04 мая 2019, 17:20