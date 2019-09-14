Не удивляйтесь поражению «Спартака». В матчах с «Уралом» это обычный случай

Несмотря на это, «Спартак» все равно проиграл. В этом матче «Урал» не стал играть вторым номером и выступил очень дерзко. Во-первых, выпустил двух нападающих : Ильина и Панюкова. Первый забил гол, Панюков же трижды ударил по воротам Максименко (столько же, сколько и Эль-Кабир и Ильин).

Во-вторых, «Урал» классно прессинговал центр . Кононов опустил Тиля с позиции атакующего полузащитника и отправил Зобнина в опорную зону (единственный, кто был там). Итог: Зобнин и Крал проиграли на двоих проиграли 6 единоборств. Тиль же просто не прочувствовал свою роль и лишь раз пробил по воротам.

В-третьих, «Урал» действовал очень раскованно в обороне . И это несмотря на: а) Отсутствие основного вратаря; б) Отсутствие Бикфалви, который каждый матч выполняет массу работы в защите.

За все время «Урал» допустил только одну результативную ошибку, в эпизоде с голом Жиго. Дальше гости здорово оборонялись, а у «Спартака» практически не было реально опасных моментов.