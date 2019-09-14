Не удивляйтесь поражению «Спартака». В матчах с «Уралом» это обычный случай
Два факта, указывающие на не очень хорошую форму «Урала» после 8 матчей РПЛ (до встречи со «Спартаком»):
• Худшая команда по пропущенным мячам – их было восемнадцать (у ближайшего преследователя, «Оренбурга», 14).
• 3 победы, 4 поражения и одна ничья.
Несмотря на это, «Спартак» все равно проиграл. В этом матче «Урал» не стал играть вторым номером и выступил очень дерзко. Во-первых, выпустил двух нападающих: Ильина и Панюкова. Первый забил гол, Панюков же трижды ударил по воротам Максименко (столько же, сколько и Эль-Кабир и Ильин).
Во-вторых, «Урал» классно прессинговал центр. Кононов опустил Тиля с позиции атакующего полузащитника и отправил Зобнина в опорную зону (единственный, кто был там). Итог: Зобнин и Крал проиграли на двоих проиграли 6 единоборств. Тиль же просто не прочувствовал свою роль и лишь раз пробил по воротам.
В-третьих, «Урал» действовал очень раскованно в обороне. И это несмотря на: а) Отсутствие основного вратаря; б) Отсутствие Бикфалви, который каждый матч выполняет массу работы в защите.
За все время «Урал» допустил только одну результативную ошибку, в эпизоде с голом Жиго. Дальше гости здорово оборонялись, а у «Спартака» практически не было реально опасных моментов.
В-четвертых, «Урал» грамотно давил проблемную зону «Спартака». Все голы «Спартаку» прилетели с правого фланга. Если в первом мяче Ещенко не особо виноват (там больше ошибся Джикия, от которого мяч отскочил Ильину), то второй гол – его привоз. В том моменте Эль-Кабир оббежал Ещенко и пробил Максименко с острого угла.
Итоговый отчет по матчу «Спартак» на своем сайте назвал «поражением от неудобного «Урала». И он оказался прав: в последних пяти встречах «Спартак» побеждал «Урал» всего раз. Еще была одна ничья. Во всех остальных случаях победа доставалась именно «Уралу».