Олег Кононов

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Футбол
Кононов покинул «Ригу» по семейным обстоятельствам
#Олег Кононов
Футбол
Кононов возглавил «Ригу»
#Олег Кононов
Футбол
«Уфа» в твиттере предложила своего тренера Спартаку – и показала графику, что это поможет
#Уфа
Футбол
Инстаграм Шалимова – ад. Там он называет Кононова дебилом
#Игорь Шалимов
Футбол
«Спартак» не победил в 5 контрольных играх подряд. Зато выиграл Кубок «Матч Премьер»
#Спартак
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«Оренбург» – каратель. За неделю уволил двух тренеров
#Владимир Федотов
Подсчитали все пиджаки Кононова! Он надевал их чаще, чем «Спартак» побеждал
#Олег Кононов
Так почему все-таки Кононова называют «пиджаком»?
#Олег Кононов
Кто будет тренировать «Спартак» в ближайшую неделю
#Сергей Кузнецов
«Спартачи так радуются увольнению Кононова, будто дальше будет лучше». Социальные сети провожают Кононова
#Спартак
Последний вечер Кононова в «Спартаке» – история в фотографиях
#Олег Кононов
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