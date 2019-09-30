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Подсчитали все пиджаки Кононова! Он надевал их чаще, чем «Спартак» побеждал

30.09.2019 00:24
Николай Живоглядов

Олег Кононов так сильно любит пиджаки, что надевает их почти на каждый матч. За это болельщики дали ему соответствующее прозвище (тут мы объяснили все подробнее).

Кононов пришел в «Спартак» в ноябре 2018 года и за это время провел во всех турнирах 36 матчей (16 побед, 14 поражений и шесть ничьих). В 25-ти из них он выходил на поле в пиджаке и раздавал стиль всей лиге.

В холодную погоду Кононов миксовал пиджак с пальто или курткой, а вниз надевал или рубашку (+/- галстук), или водолазку.

Провожаем Кононова из «Спартака» и детально вспоминаем, как он выглядел на бровке:

Так Кононов встретил августовские нули с «Динамо»

ФК «Спартак»

Мартовская прохлада в Грозном

ФК «Спартак»

Матч с «Сочи», июль, но Кононов все равно в пиджаке. В комплекте с черной рубашкой

ФК «Спартак»

Снова пиджак, но «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2)

РПЛ

Первый матч в еврокубках со «Спартаком» (поражение от «Рапида» – 1:2). Зацените пальто

ФК «Спартак»

Кононов без пиджака – это как?

Вот так. Тут и поло, и спортивный костюм:

РПЛ

РПЛ

ФК «Спартак»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ФК «Спартак»
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