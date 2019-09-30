Поделиться:
Подсчитали все пиджаки Кононова! Он надевал их чаще, чем «Спартак» побеждал
30.09.2019 00:24
Олег Кононов так сильно любит пиджаки, что надевает их почти на каждый матч. За это болельщики дали ему соответствующее прозвище (тут мы объяснили все подробнее).
Кононов пришел в «Спартак» в ноябре 2018 года и за это время провел во всех турнирах 36 матчей (16 побед, 14 поражений и шесть ничьих). В 25-ти из них он выходил на поле в пиджаке и раздавал стиль всей лиге.
В холодную погоду Кононов миксовал пиджак с пальто или курткой, а вниз надевал или рубашку (+/- галстук), или водолазку.
Провожаем Кононова из «Спартака» и детально вспоминаем, как он выглядел на бровке:
Кононов без пиджака – это как?
Вот так. Тут и поло, и спортивный костюм: