Подсчитали все пиджаки Кононова! Он надевал их чаще, чем «Спартак» побеждал

Олег Кононов так сильно любит пиджаки, что надевает их почти на каждый матч. За это болельщики дали ему соответствующее прозвище (тут мы объяснили все подробнее).

Кононов пришел в «Спартак» в ноябре 2018 года и за это время провел во всех турнирах 36 матчей (16 побед, 14 поражений и шесть ничьих). В 25-ти из них он выходил на поле в пиджаке и раздавал стиль всей лиге.

В холодную погоду Кононов миксовал пиджак с пальто или курткой, а вниз надевал или рубашку (+/- галстук), или водолазку.