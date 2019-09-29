Так почему все-таки Кононова называют «пиджаком»?

Прозвище Олега Кононова – пиджак. Но отдельного случая, после которого Кононова стали так называть, не было. Были лишь предпосылки.

Первая (и самая главная) – упоминание в журнале GQ. В 2016-м издание выбирало самых стильно одетых мужчин того года. Олег Кононов занял 18 место. А главный редактор GQ Ким Белов писал о Кононове так: «Сшитые на заказ костюмы, поднятые воротники, джинсовые рубашки с галстуком. Самый хорошо одетый человек во всей российской футбольной индустрии».

Кононов обогнал в рейтинге Данилу Козловского, Константина Хабенского, L’One, Игоря Верника и других селебрити. На нашем партнерском проекте «Бомбардир» после назначения Кононова на должность главного тренера «Спартака» мы описали его стиль.