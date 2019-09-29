Так почему все-таки Кононова называют «пиджаком»?
На последнем матче «Спартака» было слишком много пиджаков. Вот – фотография.
А вот – видео.
Прозвище Олега Кононова – пиджак. Но отдельного случая, после которого Кононова стали так называть, не было. Были лишь предпосылки.
Первая (и самая главная) – упоминание в журнале GQ. В 2016-м издание выбирало самых стильно одетых мужчин того года. Олег Кононов занял 18 место. А главный редактор GQ Ким Белов писал о Кононове так: «Сшитые на заказ костюмы, поднятые воротники, джинсовые рубашки с галстуком. Самый хорошо одетый человек во всей российской футбольной индустрии».
Кононов обогнал в рейтинге Данилу Козловского, Константина Хабенского, L’One, Игоря Верника и других селебрити. На нашем партнерском проекте «Бомбардир» после назначения Кононова на должность главного тренера «Спартака» мы описали его стиль.
Тогда упоминание пиджака было комплиментом к его вкусу. Сейчас – обидная насмешка.
Пиджаком Кононова называли медийные личности. Например, Василий Уткин: «Что есть у Карпина? У Карпина есть харизма. Что у Черчесова? У Черчесова есть характер. А вы знаете, что есть у Кононова? А у Кононова есть пиджак, и больше у него ничего практически нет. Он нормальный тренер для одного, для другого, для третьего, но вот в этом месте, где у Карпина харизма, у Кононова – только один пиджак. Он очень красиво смотрится на бровке».
На трибунах в течение почти всего времени работы Кононова в «Спартаке» была жара.