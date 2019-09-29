Еще одно поражение «Спартака». Все голы – ошибки Рассказова
Еще одно поражение «Спартака» – теперь от «Оренбурга» (1:2). «Спартак» проиграл четвертый матч в РПЛ подряд.
У «Спартака» было преимущество по ходу матча: по ударам (24 против 14), по владению мячом (64% против 36%), по количеству передач (464 против 216). «Спартак» 21 минуту даже провел в большинстве, но этого не хватило Кононову, чтобы наконец-то выиграть в Премьер-лиге.
Два гола – две ошибки одного и того же футболиста, Рассказова.
Первый мяч: Рассказов проиграл позицию Зотову, и тот спокойно подал на партнера. В результате Малых забил.
Второй гол: после подачи углового Рассказов закрывал Деспотовича. Но Деспотович переиграл Рассказова в воздухе и удвоил счет.
И это не первый раз, когда ляпы Рассказова влияют на результат «Спартака». В прошлом туре, когда «Уфа» обыграла «Спартак», не нанеся ни одного удара в створ, решающим моментом стал автогол Рассказова (смотреть с 01:58).