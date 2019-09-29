Еще одно поражение «Спартака». Все голы – ошибки Рассказова

Еще одно поражение «Спартака» – теперь от «Оренбурга» (1:2). «Спартак» проиграл четвертый матч в РПЛ подряд.

У «Спартака» было преимущество по ходу матча: по ударам (24 против 14), по владению мячом (64% против 36%), по количеству передач (464 против 216). «Спартак» 21 минуту даже провел в большинстве, но этого не хватило Кононову, чтобы наконец-то выиграть в Премьер-лиге.

Два гола – две ошибки одного и того же футболиста, Рассказова.