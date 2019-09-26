Болельщиков «Спартака» заперли на секторе во время матча с КАМАЗом. УЕФА и ФИФА против этого

«Спартак» отреагировал на массовое возмущение в социальных сетях. Клуб сообщил, что был уведомлен о порядке входа-выхода с сектора и что были закрыты только центральные калитки, но не эвакуационные выходы.

РФС сразу занял другую позицию: сразу пообещал изучить ситуацию и запросили информацию по случаю у организаторов (то есть у руководства КАМАЗа). У МВД же было свое объяснение:

Первое – матч прошел без всяких инцидентов, «Спартак» поблагодарил принимающую сторону за организацию.

Второе – все меры предосторожности были согласованы с клубом и все было организовано согласно закону.

Третье – МВД пыталось аргументировать закрытие болельщиков мерой предосторожности против хулиганов. Министерство сообщило, что задержало пьяного болельщика и фаната с файером. Но МВД не уточнило, болельщиков какой команды оно задержало.

Как бы МВД не объясняло данную ситуацию, у ФИФА и УЕФА есть четкое правило, касающихся клеток на фанатских секторах. В регламентах сказано, что двери должны быть открыты до тех пор, пока хотя бы один болельщик находится на секторе. Калитка закрывается в том случае, если все фанаты покинули его.

Против этой ситуации активно выступал известный журналист Василий Конов. В своем телеграм-канале он написал: «Представитель РФС был вправе отменить матч, при несоблюдении норм безопасности. Но вместо этого - грубые нарушение правил РФС и УЕФА.

Итак, по ситуации в Набережных Челнах официальная позиция РФС жесткая: такие меры ограничения для болельщиков являются недопустимым нарушением требований безопасности, даже если они были согласованы клубами. Данная ситуация будет рассмотрена на КДК РФС и в РФС надеятся, что все ответственные будут привлечены к ответственны».

Болельщики поддержали мнение Конова в социальных сетях. Кто-то даже шутил.