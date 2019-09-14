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#Самуэль Жиго #Футбол #РПЛ #Спартак #ЦСКА #Сочи #Игорь Акинфеев #Олег Кононов #Игорь Дивеев #Урал

Разобрались, почему Жиго стал лучшим бомбардиром «Спартака». Просто он хочет забивать, а Кононов поддерживает

14 сентября 2019, 18:18

Жиго – огонь. Сегодня он забил «Уралу» и стал лучшим бомбардиром «Спартака». Теперь в его активе 4 гола, что делает его одним из лучших бомбардиров РПЛ (больше только у Шомуродова, Соболева и Дзюбы).

Удивительно, но голы Жиго похожи друг на друга.

Гол №1 – в ворота «Сочи».

Жиго перевисел Песегова (схватил его за голову и оттолкнулся – но это уже другая история). Смотреть с 05:20.

 

Гол №2 – в ворота ЦСКА.

В эпизоде с первым мячом Жиго откликнулся на передачу Шюррле, снова гол головой (смотреть с 05:17).

В моменте со вторым мячом Жиго опередил Дивеева и продавил мяч в ворота Акинфеева (смотреть с 07:30).

Гол №4 – в ворота «Урала».

Здесь все просто: Жиго пришел на розыгрыш углового, расположился рядом с дальним углом и, даже не прыгнув, переправил мяч головой.

Кононов рад этому, после матча с ЦСКА он сравнил раззабивавшегося Жиго с Беккенбауэром: 

«Это прекрасно. Очень рад за него и то, что наши защитники забивают. Вспомните историю, вспомните Беккенбауэра, который подключался и забивал. Мы это помним и в детстве относились к этому с восторгом.

Здесь мы тоже даем возможность игрокам. Как я говорил, у каждого игрока есть свои лучшие качества, и мои задачи как тренера не ущемлять, а реализовывать их. Любой игрок может сыграть на любой позиции, но в рамках той игры, которую мы хотим видеть».

Жиго много забивает, и это совсем неудивительно. Во-первых, побороться за мяч ему позволяют его габариты, поэтому он появляется на каждом стандарте «Спартака». Во-вторых, Жиго говорил, что в прошлом иногда выходил в нападении: не только во время тренировок, но и во время матчей.

В-третьих, Кононов любит ситуации, когда защитники подключаются к атакам. Примеры теории: голы Жиго, два очка по системе «Гол+Пас» Джикии.

О любви к подключениям Жиго Кононов говорит открыто. В том же интервью, после матча против ЦСКА, он сказал, что ни разу не думал о переводе Жиго в нападение, и заметил: «Жиго не дождется, что будет играть центральным нападающим, но вот так, из глубины, как защитник, пусть подключается. Он это любит на тренировках делать, кстати. Так что я буду только рад, если это будет приносить пользу».

Все видео взяты с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

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