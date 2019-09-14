Разобрались, почему Жиго стал лучшим бомбардиром «Спартака». Просто он хочет забивать, а Кононов поддерживает

Гол №4 – в ворота «Урала».

Здесь все просто: Жиго пришел на розыгрыш углового, расположился рядом с дальним углом и, даже не прыгнув, переправил мяч головой.

Кононов рад этому, после матча с ЦСКА он сравнил раззабивавшегося Жиго с Беккенбауэром:

«Это прекрасно. Очень рад за него и то, что наши защитники забивают. Вспомните историю, вспомните Беккенбауэра, который подключался и забивал. Мы это помним и в детстве относились к этому с восторгом.

Здесь мы тоже даем возможность игрокам. Как я говорил, у каждого игрока есть свои лучшие качества, и мои задачи как тренера не ущемлять, а реализовывать их. Любой игрок может сыграть на любой позиции, но в рамках той игры, которую мы хотим видеть».