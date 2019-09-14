Разобрались, почему Жиго стал лучшим бомбардиром «Спартака». Просто он хочет забивать, а Кононов поддерживает
Жиго – огонь. Сегодня он забил «Уралу» и стал лучшим бомбардиром «Спартака». Теперь в его активе 4 гола, что делает его одним из лучших бомбардиров РПЛ (больше только у Шомуродова, Соболева и Дзюбы).
Удивительно, но голы Жиго похожи друг на друга.
Гол №1 – в ворота «Сочи».
Жиго перевисел Песегова (схватил его за голову и оттолкнулся – но это уже другая история). Смотреть с 05:20.
Гол №2 – в ворота ЦСКА.
В эпизоде с первым мячом Жиго откликнулся на передачу Шюррле, снова гол головой (смотреть с 05:17).
В моменте со вторым мячом Жиго опередил Дивеева и продавил мяч в ворота Акинфеева (смотреть с 07:30).
Гол №4 – в ворота «Урала».
Здесь все просто: Жиго пришел на розыгрыш углового, расположился рядом с дальним углом и, даже не прыгнув, переправил мяч головой.
Кононов рад этому, после матча с ЦСКА он сравнил раззабивавшегося Жиго с Беккенбауэром:
«Это прекрасно. Очень рад за него и то, что наши защитники забивают. Вспомните историю, вспомните Беккенбауэра, который подключался и забивал. Мы это помним и в детстве относились к этому с восторгом.
Здесь мы тоже даем возможность игрокам. Как я говорил, у каждого игрока есть свои лучшие качества, и мои задачи как тренера не ущемлять, а реализовывать их. Любой игрок может сыграть на любой позиции, но в рамках той игры, которую мы хотим видеть».
Жиго много забивает, и это совсем неудивительно. Во-первых, побороться за мяч ему позволяют его габариты, поэтому он появляется на каждом стандарте «Спартака». Во-вторых, Жиго говорил, что в прошлом иногда выходил в нападении: не только во время тренировок, но и во время матчей.
В-третьих, Кононов любит ситуации, когда защитники подключаются к атакам. Примеры теории: голы Жиго, два очка по системе «Гол+Пас» Джикии.
О любви к подключениям Жиго Кононов говорит открыто. В том же интервью, после матча против ЦСКА, он сказал, что ни разу не думал о переводе Жиго в нападение, и заметил: «Жиго не дождется, что будет играть центральным нападающим, но вот так, из глубины, как защитник, пусть подключается. Он это любит на тренировках делать, кстати. Так что я буду только рад, если это будет приносить пользу».