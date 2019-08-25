«Спартак» всегда выигрывает, если забивает или ассистирует кто-то из новых игроков
В РПЛ «Спартак» одержал три победы подряд, а всего во всех турнирах их набралось уже шесть.
В последних играх РПЛ было особенно сложно. С «Ахматом» (3:1) играли в Грозном при поддержке трибун и президента клуба Даудова. Домашнее дерби с ЦСКА (2:1) тоже выиграли, хотя забил Фернандес. Теперь получился выезд к «Крыльям» (2:1) – там пропустили от лучшего бомбардира РПЛ Соболева, но первые голы за клуб вколотили Тиль и Ларссон.
На летнее усиление «Спартак» уже потратил 30 миллионов евро. Игроков продали на 28 миллионов – получилось все вполне окупаемо. В «Спартак» пришли пять новых игроков (Мирзов, Понсе, Тиль, Ларссон, Шюррле), но добавим к ним и Зелимхана Бакаева. Он вернулся из тульского «Арсенала», где был в аренде. Полноценно Бакаев заиграл в «Спартаке» только сейчас.
Семь человек ушли из клуба, Ломовицкого отдали в аренду все в тот же «Арсенал». Такая вот смена состава.
«Спартак» начал сезон с квалификации в Лиге Европы и провел семь матчей в чемпионате. Всего набралось десять игр. Первый и главный вывод по составу и вкладу новых игроков можно сделать уже сейчас. Он такой: «Спартак» реально поменялся – теперь здесь все решают совершенно другие игроки.
Смотрите по матчам. Вот игры из этого сезона, где новички внесли какой-то результативный вклад (гол или ассист). Результат: все победы.
- «Тун» – «Спартак» – 2:3 (гол Понсе, дубль Бакаева, пас Шюррле).
- «Ахмат» – «Спартак» – 1:3 (дубль Бакаева, гол+пас Шюррле, два паса Тиля).
- «Спартак» – «Тун» – 2:1 (гол Понсе, гол+пас Шюррле, пас Мирзова).
- «Спартак» – ЦСКА – 2:1 (пас Шюррле).
- «Крылья Советов» – «Спартак» – 1:2 (гол Ларссон, гол Тиль).
Вот другие матчи, где ни один из новичков «Спартака» себя не проявил, либо показал только с плохой стороны (удаление Понсе в игре с «Динамо»). Совпадение или нет, но победа здесь только одна.
- «Спартак» – «Сочи» – 1:0.
- «Ростов» – «Спартак» – 2:2.
- «Тамбов» – «Спартак» – 2:0.
- «Спарта» – «Динамо» – 0:0.
- «Брага» – «Спартак» – 1:0.
В этих играх «Спартак» забил только три мяча. В победной игре с «Сочи» отличился защитник Жиго. «Ростову» с пенальти забил Адриано (уже ушел из клуба), еще одним мячом отметился Джикия. В трех матчах «Спартак» не забивал вообще, но тут тоже важен контекст. Четыре из пяти матчей без голов новых игроков были на старте сезона.
Только матч с «Брагой» в Лиге Европы разбавил серию из пяти побед во всех турнирах. Но и там еще будет ответная игра, где все еще можно поправить.