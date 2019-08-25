«Спартак» всегда выигрывает, если забивает или ассистирует кто-то из новых игроков

В РПЛ «Спартак» одержал три победы подряд, а всего во всех турнирах их набралось уже шесть.

В последних играх РПЛ было особенно сложно. С «Ахматом» (3:1) играли в Грозном при поддержке трибун и президента клуба Даудова. Домашнее дерби с ЦСКА (2:1) тоже выиграли, хотя забил Фернандес. Теперь получился выезд к «Крыльям» (2:1) – там пропустили от лучшего бомбардира РПЛ Соболева, но первые голы за клуб вколотили Тиль и Ларссон.

На летнее усиление «Спартак» уже потратил 30 миллионов евро. Игроков продали на 28 миллионов – получилось все вполне окупаемо. В «Спартак» пришли пять новых игроков (Мирзов, Понсе, Тиль, Ларссон, Шюррле), но добавим к ним и Зелимхана Бакаева. Он вернулся из тульского «Арсенала», где был в аренде. Полноценно Бакаев заиграл в «Спартаке» только сейчас.

Семь человек ушли из клуба, Ломовицкого отдали в аренду все в тот же «Арсенал». Такая вот смена состава.