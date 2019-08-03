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#Спартак #РПЛ #Динамо #Антон Шунин #Эсекьель Понсе

Понсе чуть не покалечил Шунина и был удален. Спартаковцы 4-й год получают красные в важных матчах августа

03 августа 2019, 20:18

«Спартак» принимает «Динамо» в четвертом туре РПЛ. В первом тайме все начиналось по-доброму – Айртон вынес с собой на поле новорожденного сына перед началом матча. Затем был подвижный футбол с хорошими скоростями.

А на 35-й минуте случился эпизод, испортивший все впечатление от игры.

Новый форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе после ухода Луиса Адриано занял место в центре нападения, придумал голевой момент для Жиго, а за 10 минут до конца первого тайма, отреагировав на подачу с фланга, ударил ногой в полете Антона Шунина.

Чистая красная карточка без каких-либо вопросов.

Понсе 22 года, но это его уже третье удаление в карьере. Он жутко подвел команду, справедливо будет раскритикован и еще долго будет считаться провальным трансфером, если не начнет забивать.

Реакция Понсе – обычные нервы, в том числе и от той позиции, где ему неудобно было играть раньше. В АЕКе он наколотил кучу голов с места центрфорварда, в «Спартаке» Олег Кононов засылает его на фланг. Против «Динамо» Понсе вышел все-таки играть в центре, но закончил матч гораздо раньше всех.

Год назад был похожий эпизод с нападающим «Спартака», только это был матч Лиги чемпионов. Луис Адриано конфликтовал с защитником ПАОКа и был удален с поля задолго до конца игры, в которой его клубу надо было побеждать. Ситуации разные – тогда защитник симулировал, бразилец повелся. Сейчас хулиганский прыжок аргентинца не заслуживает вообще никакого оправдания.

На видео с 1:25:

Если откатиться еще на год назад, тогда действующий чемпион «Спартак» проводил дерби против «Локомотива», комфортно вел 2:0, но весьма спорное удаление Самедова разрушило все: «Спартак» во втором тайме прижался к воротам, получил четыре гола и закончил 3:4 ключевой, как оказалось, матч того чемпионата. Можно вспомнить и 1:5 от «Зенита», где был удален Луис Адриано, это тоже август-2017.

На видео с 2:55:

Вы посмеетесь, но и в августе-2016 тоже была красная – Ещенко получил ее в игре с «Анжи» (той самой со знаменитым выкриком Карреры).

На видео с 2:38:

Ситуации разные, а суть одна: в начале каждого сезона «Спартак» – самая нервная команда лиги. Их соперникам это только в плюс.

Все фото: Наталия Кондратенко
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