Понсе чуть не покалечил Шунина и был удален. Спартаковцы 4-й год получают красные в важных матчах августа
«Спартак» принимает «Динамо» в четвертом туре РПЛ. В первом тайме все начиналось по-доброму – Айртон вынес с собой на поле новорожденного сына перед началом матча. Затем был подвижный футбол с хорошими скоростями.
А на 35-й минуте случился эпизод, испортивший все впечатление от игры.
Новый форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе после ухода Луиса Адриано занял место в центре нападения, придумал голевой момент для Жиго, а за 10 минут до конца первого тайма, отреагировав на подачу с фланга, ударил ногой в полете Антона Шунина.
Чистая красная карточка без каких-либо вопросов.
Понсе 22 года, но это его уже третье удаление в карьере. Он жутко подвел команду, справедливо будет раскритикован и еще долго будет считаться провальным трансфером, если не начнет забивать.
Реакция Понсе – обычные нервы, в том числе и от той позиции, где ему неудобно было играть раньше. В АЕКе он наколотил кучу голов с места центрфорварда, в «Спартаке» Олег Кононов засылает его на фланг. Против «Динамо» Понсе вышел все-таки играть в центре, но закончил матч гораздо раньше всех.
Год назад был похожий эпизод с нападающим «Спартака», только это был матч Лиги чемпионов. Луис Адриано конфликтовал с защитником ПАОКа и был удален с поля задолго до конца игры, в которой его клубу надо было побеждать. Ситуации разные – тогда защитник симулировал, бразилец повелся. Сейчас хулиганский прыжок аргентинца не заслуживает вообще никакого оправдания.
На видео с 1:25:
Если откатиться еще на год назад, тогда действующий чемпион «Спартак» проводил дерби против «Локомотива», комфортно вел 2:0, но весьма спорное удаление Самедова разрушило все: «Спартак» во втором тайме прижался к воротам, получил четыре гола и закончил 3:4 ключевой, как оказалось, матч того чемпионата. Можно вспомнить и 1:5 от «Зенита», где был удален Луис Адриано, это тоже август-2017.
На видео с 2:55:
Вы посмеетесь, но и в августе-2016 тоже была красная – Ещенко получил ее в игре с «Анжи» (той самой со знаменитым выкриком Карреры).
На видео с 2:38:
Ситуации разные, а суть одна: в начале каждого сезона «Спартак» – самая нервная команда лиги. Их соперникам это только в плюс.