Понсе чуть не покалечил Шунина и был удален. Спартаковцы 4-й год получают красные в важных матчах августа

«Спартак» принимает «Динамо» в четвертом туре РПЛ. В первом тайме все начиналось по-доброму – Айртон вынес с собой на поле новорожденного сына перед началом матча. Затем был подвижный футбол с хорошими скоростями.

А на 35-й минуте случился эпизод, испортивший все впечатление от игры.

Новый форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе после ухода Луиса Адриано занял место в центре нападения, придумал голевой момент для Жиго, а за 10 минут до конца первого тайма, отреагировав на подачу с фланга, ударил ногой в полете Антона Шунина.

Чистая красная карточка без каких-либо вопросов.