Расслабьтесь, если заметите видео, где Мбаппе толкает Неймара – оно не то, чем кажется
Сегодня в Китае прошел матч за Суперкубок Франции, в котором «ПСЖ» играл с «Ренном».
Парижане победили 2:1 – это их седьмой выигранный Суперкубок подряд. Голы забили Ди Мария и Мбаппе. Килиана признали лучшим игроком матча, но самое интересное с ним случилось после.
После празднования с кубком «ПСЖ» выстроился для общекомандного фото. В кадре появился Неймар, который наблюдал за матчем с трибун, но медаль тоже получил.
Дальше мы видим, как Ней возмущенно поднимает руки и с непониманием смотрит на сидящего рядом игрока, который находится вне кадра. Как оказалось, это был Верратти.
Пока Неймар возмущался, Мбаппе вытолкал его из кадра и отвернулся. Все было похоже на то, что француз заступился за Верратти и открыто конфликтует с Неймаром.
Тут он толкает:
Тут со стороны видно, что Неймар не хочет после этого вставать в ряд:
Видео разлетелось по соцсетям, и все уже были уверены – их ссора на камеру будет греметь в ближайшие дни.
Но все оказалось не так страшно. Позже появилось продолжение видео, на котором Верратти затаскивает к команде опешившего Неймара, и они с Мбаппе вместе искренне его обнимают. Оказалось, все это было шуткой: Мбаппе и Верратти просто постебались над бразильцем.
Правда, сам Неймар, похоже, не оценил прикол. Во-первых, по его лицу видно: он реально поверил, что его партнеры не хотят, чтобы он с ними фоткался. После того, как его оттолкнули, он стоял рядом с праздновавшей командой и не хотел к ним подходить. Верратти буквально с силой затащил его обратно.
Во-вторых, на фотографии он натянул кепку на лицо и опустил голову, как бы показывая, что недоволен.
Мы знаем, что у Неймара сейчас все очень непросто в «ПСЖ»: клуб хочет его продать, и он сам хочет уйти. Плюс во французской прессе постоянно появляется информация о конфликтах бразильца с партнерами. На этом фоне ситуация не кажется такой безобидной.
Но не похоже, что Мбаппе на полном серьезе выталкивал Неймара. До самого матча он дал интервью, в котором сказал, что хочет, чтобы Неймар остался в Париже: «Ней – необычный человек, у него много феноменальных качеств, он показал это в своем возвращении к тренировкам. Я хочу, чтобы он остался. И сам ему это сказал».