Расслабьтесь, если заметите видео, где Мбаппе толкает Неймара – оно не то, чем кажется

Сегодня в Китае прошел матч за Суперкубок Франции, в котором «ПСЖ» играл с «Ренном».

Парижане победили 2:1 – это их седьмой выигранный Суперкубок подряд. Голы забили Ди Мария и Мбаппе. Килиана признали лучшим игроком матча, но самое интересное с ним случилось после.

После празднования с кубком «ПСЖ» выстроился для общекомандного фото. В кадре появился Неймар, который наблюдал за матчем с трибун, но медаль тоже получил.

Дальше мы видим, как Ней возмущенно поднимает руки и с непониманием смотрит на сидящего рядом игрока, который находится вне кадра. Как оказалось, это был Верратти.

Пока Неймар возмущался, Мбаппе вытолкал его из кадра и отвернулся. Все было похоже на то, что француз заступился за Верратти и открыто конфликтует с Неймаром.

Тут он толкает: