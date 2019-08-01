Настоящее чудо от Педро. Он забил за «Челси» пяткой в полете

«Невероятный гол, – отреагировал Лэмпард. – Знаю, что Педро – потрясающий футболист и как он умеет бить левой ногой, но тут стоит обратить еще и на его движения. Он умен, и его рывок для этого гола был фантастическим».

«Баркли здорово навесил, а у меня получилось классное касание и отличный гол. Очень счастлив так забить», – прокомментировал сам герой.

Следующий матч «Челси» проведет с менхенгладбахской «Боруссией» 3 августа. Сезон в АПЛ для команды стартует гостевым матчем против «МЮ» 11 августа, а еще через три дня парни Лэмпарда поборются с «Ливерпулем» за Суперкубок УЕФА.