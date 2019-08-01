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#Челси #Педро

Настоящее чудо от Педро. Он забил за «Челси» пяткой в полете

01 августа 2019, 20:38

«Челси» под руководством нового тренера Фрэнка Лэмпарда продолжает подготовку к сезону АПЛ. В Зальцбурге «Ред Булл» сыграл с англичанами товарищеский матч. Фанаты не скучали – восемь голов на двоих.

«Челси» выиграл 5:3 благодаря дублю Пулишича, голу Батшуайи, реализованному пенальти Баркли и настоящей красоте в исполнении Педро.

При счете 3:1 Баркли навесил в штрафную австрийцев, а Педро слегка подскочил на месте и отправил мяч в ворота пяткой. Сумасшедшее исполнение!

«Невероятный гол, – отреагировал Лэмпард. – Знаю, что Педро – потрясающий футболист и как он умеет бить левой ногой, но тут стоит обратить еще и на его движения. Он умен, и его рывок для этого гола был фантастическим».

«Баркли здорово навесил, а у меня получилось классное касание и отличный гол. Очень счастлив так забить», – прокомментировал сам герой.

Следующий матч «Челси» проведет с менхенгладбахской «Боруссией» 3 августа. Сезон в АПЛ для команды стартует гостевым матчем против «МЮ» 11 августа, а еще через три дня парни Лэмпарда поборются с «Ливерпулем» за Суперкубок УЕФА.

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