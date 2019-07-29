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Райан О’Райлли
Самое милое фото недели: Райан О'Райлли привез Кубок Стэнли своей 99-летней бабушке, которая покупала ему коньки
29 июля 2019, 22:53
Это – 99-летняя Дейрдре О'Райлли вместе со своим внуком Райаном, который в этом сезоне выиграл Кубок Стэнли с «Сент-Луисем». Дейдре, или просто Бабуля О'Райлли, – одна из главных фанаток своего внука.
Как и всего хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли, Райан О'Райлли получил трофей в свое распоряжение на 24 часа. В первую очередь он отвез его своей любимой бабушке.
«Она большая часть этого. Она вырастила моего отца, потрясающего человека, и она присутствовала в нашей жизни с самого начала, покупала коньки и была нашей самой большой болельщицей», – рассказывает Райан.
А вот как распорядились кубком другие игроки:
- Маакензи Макичерн отвез Кубок Стэнли в детскую больницу в Детроите
- Пэт Марун целый день кушал только из кубка: сначала утром хлопья с сыном, а потом – равиоли
- Роберт Бартуццо взял трофей на лодку и ел из него колбасу с сыром
- Робби Фабри накормил из кубка своих собак
- Алекс Пьетранджело отнес кубок на игру в гольф
Путешествие Кубка Стэнли по Америке можно отслеживать на сайте NHL.
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