Самое милое фото недели: Райан О'Райлли привез Кубок Стэнли своей 99-летней бабушке, которая покупала ему коньки

Это – 99-летняя Дейрдре О'Райлли вместе со своим внуком Райаном, который в этом сезоне выиграл Кубок Стэнли с «Сент-Луисем». Дейдре, или просто Бабуля О'Райлли, – одна из главных фанаток своего внука.

Как и всего хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли, Райан О'Райлли получил трофей в свое распоряжение на 24 часа. В первую очередь он отвез его своей любимой бабушке.

«Она большая часть этого. Она вырастила моего отца, потрясающего человека, и она присутствовала в нашей жизни с самого начала, покупала коньки и была нашей самой большой болельщицей», – рассказывает Райан.

А вот как распорядились кубком другие игроки:

Маакензи Макичерн отвез Кубок Стэнли в детскую больницу в Детроите

Пэт Марун целый день кушал только из кубка: сначала утром хлопья с сыном, а потом – равиоли

Роберт Бартуццо взял трофей на лодку и ел из него колбасу с сыром

Робби Фабри накормил из кубка своих собак

Алекс Пьетранджело отнес кубок на игру в гольф

Путешествие Кубка Стэнли по Америке можно отслеживать на сайте NHL.