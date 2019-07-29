Сент-Луис
НХЛ
Райан О’Райлли
Поделиться:
Комментарии:
0
#Сент-Луис #НХЛ #Райан О’Райлли

Самое милое фото недели: Райан О'Райлли привез Кубок Стэнли своей 99-летней бабушке, которая покупала ему коньки

29 июля 2019, 22:53

Это – 99-летняя Дейрдре О'Райлли вместе со своим внуком Райаном, который в этом сезоне выиграл Кубок Стэнли с «Сент-Луисем». Дейдре, или просто Бабуля О'Райлли, – одна из главных фанаток своего внука.

Как и всего хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли, Райан О'Райлли получил трофей в свое распоряжение на 24 часа. В первую очередь он отвез его своей любимой бабушке.

«Она большая часть этого. Она вырастила моего отца, потрясающего человека, и она присутствовала в нашей жизни с самого начала, покупала коньки и была нашей самой большой болельщицей», – рассказывает Райан.

А вот как распорядились кубком другие игроки:

  • Маакензи Макичерн отвез Кубок Стэнли в детскую больницу в Детроите
  • Пэт Марун целый день кушал только из кубка: сначала утром хлопья с сыном, а потом – равиоли
  • Роберт Бартуццо взял трофей на лодку и ел из него колбасу с сыром
  • Робби Фабри накормил из кубка своих собак
  • Алекс Пьетранджело отнес кубок на игру в гольф

Путешествие Кубка Стэнли по Америке можно отслеживать на сайте NHL.

 

Все фото: St. Louis Blues
А так «Сент-Луис» брал этот кубок:
За что мы полюбили «Сент-Луис»
Этот сезон НХЛ для «Сент-Луиса» – история: первая победа в финале, феномен Тарасенко и великолепный вратарь
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Сент-Луис
#НХЛ
#Райан О’Райлли