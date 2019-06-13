За что мы полюбили «Сент-Луис»
Они дольше всех ждали титула в НХЛ
«Сент-Луис» был основан в 1967 году. Тогда трофей чуть было не пришел – клуб трижды участвовал в финала Кубка Стэнли, но дважды проиграл по 0-4 «Монреалю», а затем в тех же четырех матчах уступил «Бостону». Больше с тех пор «Сент-Луис» до финала не добирался, но в 2019 году появилась возможность сотворить историю: впервые выиграть трофей, а заодно и отомстить «Бостону» почти 50 лет спустя.
«Сент-Луис» выиграл, и 12 июня теперь для него – главный день в календаре сразу после создания клуба. 52 года он ждал победы – дольше, чем любой другой клуб в НХЛ.
Пять месяцев назад они были худшей командой НХЛ
Это еще один штрих к невероятному успеху. В январе 2019-го «Сент-Луис» шел последним по очкам в общей таблице НХЛ, заработав всего 34 балла после 37 игр. Владимир Тарасенко рассказал в одном из интервью, что новый тренер клуба Крэйг Беруби сказал парням: «На мой взгляд, вы – команда плей-офф, даже если идете сейчас последними в Лиге».
Что было дальше? 56 очков в следующих 40 играх – второй результат в Лиге на этом отрезке. Особенно потрясающим был февраль – 12 побед в 14 матчах. Дальше вы знаете – в плей-офф повержены «Виннипег», «Даллас» и «Сан Хосе», в финале разбит «Бостон». В сериях «Сент-Луиса» не было одностороннего движения – соперники упорно сопротивлялись, команда выигрывала их 4-2 или 4-3, но упрямо шла к цели и своего добилась.
Там два наших хоккеиста
Иван Барбашев дебютировал в НХЛ в позапрошлом году, а в марте нынешнего сделал первый хет-трик в карьере (не повезло «Детройту»). В финале Барбашеву пришлось пропустить одну игру из-за дисквалификации после атаки на форварда «Бостона» Маркуса Юханссона. «С возвращением Барбашева тройка со Стином и Сундквистом будет эффективный, – говорил Беруби. – Пожалуй, Барбашев – наш самый жесткий игрок атаки». В седьмом финале наш хоккеист сыграл 17 минут и светился от счастья после матча: «До сих пор не могу поверить. Это момент, который никогда не забудется».
Кубок Стэнли завоевал и Владимир Тарасенко. Он с детства мечтал играть в НХЛ, мечта длится уже семь сезонов – столько Тарасенко играет за «Сент-Луис». Он – лучший бомбардир (33 шайбы за сезон), забил в четырех матчах плей-офф подряд, чуть не повторив рекорд для русских игроков (больше было только у Могильного в 1993-м – пять), в решающем матче сделал голевую передачу. «Кубок Стэнли, родился сын – это лучшее время в моей жизни», – сказал наш спортсмен после победы.
Их самый ценный хоккеист год назад признавался в нелюбви к хоккею. Он слишком много проигрывал
Сейчас самое счастливое время для всех парней из «Сент-Луиса», но кто из них испытывает особенные чувства, так это Райан О’Райлли. Две победы на чемпионатах мира со сборной Канады хоккеиста не слишком радовали – не складывалась клубная карьера, он ничего не добился с «Колорадо», дела шли ужасно в «Баффало»: «Много раз в ходе сезона я чувствовал, что потерял любовь к игре. Мы смирились с вечными поражениями, и нам уже наплевать. Я ненавидел проигрывать, но ничего не мог с этим поделать».
Райана обменяли в «Сент-Луис». Трудно представить себе, что творилось в его душе еще ранней зимой, когда его очередной клуб постоянно проигрывал. Но «Сент-Луис» выправился благодаря в том числе О’Райлли, который мощно провел плей-офф, набрав 23 очка в 26 матчах. Теперь канадец – обладатель Кубка Стэнли, а еще – самый ценный игрок плей-офф. Вкус к игре вернули победы, но помимо этого – железный характер хоккеиста, продолжавшего упрямиться и идти к своей цели.
Их голкипер до этого сезона вообще не имел опыта в НХЛ
Потому что вряд ли можно набраться опыта за 13 минут, именно столько до сезона-2018/19 сыграл в НХЛ вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон. Он в основном скитался по не очень престижным лигам, а в этом году стал первым номером, скорее, от безысходности – очень неудачный сезон выдал Джейк Аллен.
В первой же игре Биннингтон отразил все 25 бросков в игре с «Филадельфией», а через несколько месяцев количество сухих матчей достигло 23 – это исторический рекорд для вратарей-новичков. Заодно и побил рекорд побед в плей-офф для новичков, выиграв 16 матчей. А в регулярке у него было 92,7% отражения бросков и в среднем менее двух пропущенных шайб.
Там есть красивые фанатские истории
«Лайла – пример для нас. Достойны лучших слов ее стремление и упорство», – защитник «Сент-Луиса» Колтон Парайко рассказывал об 11-летней Лайле Андерсон, у которой диагностировали тяжелое иммунное заболевание, позади – несколько операций и химиотерапия. Лайла с детства болеет за «Сент-Луис»: «Клуб вдохновлял меня на протяжении всей жизни». А игроки клуба были вдохновлены ей в том числе и после такого ролика:
А вот не менее потрясающее видео триумфа. Так бы и дальше в жизни Лайлы.
Еще одна история – про Анжелу Шарп, фанатку с детства, которая участвовала в одном из развлекательных шоу, а затем выиграла кастинг ведущих и стала главной ведущей культурно-развлекательной программы клуба. Матчи любимой команды она смотрела вместе с дедушкой, долго шла к мечте быть связанной с клубом и все получилось. Сейчас она переключилась на работу в бейсбольном клубе, но за «Сент-Луис» болеть не перестала, а болельщики после победы завалили ее поздравлениями в твиттере.
Ну а история про ставку на чемпионство своей любимой команды с диким коэффициентом случается нередко, когда чемпион неожиданный. Фанат «Сент-Луиса» Скотт Берри в момент, когда клуб был худшим в лиге, поставил 400 долларов на победу в Кубке Стэнли. Изначально он просто планировал поиграть в казино, но потом решился на ставку. Исход вдвойне приятен – любимая команда выиграла главный трофей в истории, а у Скотта теперь 100 тысяч долларов.
У них есть талисман – щенок, который будет помогать маломобильным гражданам
Несмотря на то, что талисманом клуба считается синий полярный медведь Луи, все следят за другим животным – живым, веселым и растущим. Клуб взял щенка белого лабрадора в конце октября, подобрал ему кличку Баркли в честь бывшего защитника «Сент-Луиса» Баркли Плейгера и завел для него инстаграм, на который подписаны 67 тысяч болельщиков.
У такого хода есть большая цель – через полтора года Баркли будет помогать маломобильным гражданам и организациям, которые нуждаются в помощи, клуб поможет ему развить нужные для этого качества. Пока же щенка будут учить социализации на домашних матчах «Сент-Луиса».