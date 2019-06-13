За что мы полюбили «Сент-Луис»

Они дольше всех ждали титула в НХЛ

«Сент-Луис» был основан в 1967 году. Тогда трофей чуть было не пришел – клуб трижды участвовал в финала Кубка Стэнли, но дважды проиграл по 0-4 «Монреалю», а затем в тех же четырех матчах уступил «Бостону». Больше с тех пор «Сент-Луис» до финала не добирался, но в 2019 году появилась возможность сотворить историю: впервые выиграть трофей, а заодно и отомстить «Бостону» почти 50 лет спустя.