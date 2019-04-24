Дикая развязка в плей-офф НХЛ: «Вегас» вылетел, хотя вел 3:0 за 11 минут до конца

Потом отыгрывался уже «Вегас». Маршессо сравнял счет за 47 секунд до сирены, но в овертаймах побеждает только «Сан-Хосе». Автор пятого гола Гудроу забросил в этом Кубке Стэнли только две шайбы. Обе оказались победными в матчах с «Вегасом».

Для хоккеистов «Сан-Хосе» вся серия первого раунда – история преображения. Нападающий Лабанк набрал четыре очка за период и повторил рекорд плей-офф. Такого добивались всего 16 людей в истории, но у Лабанка от них одно отличие: в сумме за семь матчей у него только пять очков.

И еще важное, но уже о защитниках. Весь сезон в «Сан-Хосе» ругали Эрика Карлссона. Его взяли из «Оттавы» на роль звезды, но Карлссон проваливался и не тащил. К седьмому матчу у него накапало девять ассистов – клубный рекорд Игоря Ларионова перебит.