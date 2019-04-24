Дикая развязка в плей-офф НХЛ: «Вегас» вылетел, хотя вел 3:0 за 11 минут до конца
Кубок Стэнли превращается в турнир удивительных сенсаций уже по первому раунду. «Тампа Бэй», «Калгари», «Нэшвилл», «Питтсбург» – все вылетели из плей-офф, хотя считались фаворитами в своих парах. Сегодня к ним добавился «Вегас».
В реакциях твиттера «Сан-Хосе» есть описание всей серии. Пойдем в обратном порядке:
Для «Вегаса» все пошло неудачно уже с шестого матча серии. Вратарь «Сан-Хосе» Джонс тогда установил клубный рекорд по сэйвам (58), а Гертл забил исторический победный гол в меньшинстве уже во время овертайма.
В седьмой игре на «Вегас» ставили все. Команда повела 3:0 и держала счет до середины третьего периода. Дальше ушел Коди Икин, получивший пятиминутное удаление за нанесение травмы Павелски. Для четырех голов в большинстве «Сан-Хосе» хватило и четырех минут. Вот так одно удаление перевернуло серию.
Потом отыгрывался уже «Вегас». Маршессо сравнял счет за 47 секунд до сирены, но в овертаймах побеждает только «Сан-Хосе». Автор пятого гола Гудроу забросил в этом Кубке Стэнли только две шайбы. Обе оказались победными в матчах с «Вегасом».
Для хоккеистов «Сан-Хосе» вся серия первого раунда – история преображения. Нападающий Лабанк набрал четыре очка за период и повторил рекорд плей-офф. Такого добивались всего 16 людей в истории, но у Лабанка от них одно отличие: в сумме за семь матчей у него только пять очков.
И еще важное, но уже о защитниках. Весь сезон в «Сан-Хосе» ругали Эрика Карлссона. Его взяли из «Оттавы» на роль звезды, но Карлссон проваливался и не тащил. К седьмому матчу у него накапало девять ассистов – клубный рекорд Игоря Ларионова перебит.
Для россиян вылет «Вегаса» от «Сан-Хосе» важен из-за Никиты Гусева. Лучший бомбардир КХЛ уехал туда уже в середине апреля, но в серии с «Сан-Хосе» так и не сыграл. Ждать дебюта в НХЛ придется до следующего сезона.