Вегас (х)

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Хоккей
Вратарь Швеции Ленер пропустит Олимпиаду-2022. Он опасается за свою психику из-за ковидных ограничений
#Олимпиада-2022
Хоккей
«Баффало» обменял Айкела в «Вегас» на двух игроков и два пика драфтов
#Джек Айкел
Хоккей
НХЛ и «Вегас» представили лого Матча всех звезд 2022 года. Его сделали в стилистике неоновых огней города
#Вегас (х)
Хоккей
«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли. В регулярном сезоне он был 18-м по очкам
#Монреаль
Хоккей
«Вегас» сыграет с «Монреалем», «Тампа» – с «Айлендерс». Определились пары и расписание полуфиналов Кубка Стэнли
#НХЛ
Хоккей
«Вегас» стал первым клубом сезона НХЛ, вышедшим в плей-офф. Он попадает туда в каждом розыгрыше с момента дебюта
#Вегас (х)
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«Даллас» тащит русский вратарь. В этом плей-офф у него семь побед с 30+ сейвами
#Антон Худобин
Невозможный полет вратаря «Вегаса». Поймал шайбу в прыжке, когда все уже праздновали гол
#Марк-Андре Флери
Дикая развязка в плей-офф НХЛ: «Вегас» вылетел, хотя вел 3:0 за 11 минут до конца
#НХЛ
#НХЛ
Переход Гусева в «Вегас» – самый важный трансфер года
#Никита Гусев
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