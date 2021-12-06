Олимпиада-2022
коронавирус
Робин Ленер
Вегас (х)
Швеция (х)
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#Олимпиада-2022 #коронавирус #Вегас (х) #Робин Ленер #Швеция (х)

Вратарь Швеции Ленер пропустит Олимпиаду-2022. Он опасается за свою психику из-за ковидных ограничений

2 часа назад

Робин Ленер из «Вегаса» анонсировал пропуск Олимпиады в Пекине. Это один из двух вратарей Швеции, которых СМИ ожидали увидеть в старте сборной на хоккейный турнир.

  • Ленер объяснил решение опасениями за свое ментальное здоровье.
  • Он посчитал «большим риском» ситуацию, когда он «оказывается в локдауне» с положительным тестом и «не знает, что произойдет».
  • Решение принято совместно с семьей и психотерапевтом.

Ленер объявил об этом на фоне новостей об усиливающихся ковидных ограничениях по всему миру. Государства стали вводить их с конца ноября после обнаружения нового штамма «Омикрон».

Пока самым крупным турниром, который отменили из-за «Омикрона», был финал Гран-при по фигурному катанию в Японии. Олимпиада в Пекине планируется по прежнему графику.

НХЛ разрешила хоккеистам из своей лиги участие в Олимпиаде, но фактически переложила ответственность за риски на самих игроков. ESPN считает, что неопределенность с карантином, вероятность застрять в Китае при положительном тесте может привести к отказу хоккеистов от участия в Играх. 

Пока Ленер – единственный топовый хоккеист из НХЛ, объявивший о пропуске Олимпиады. СМИ считают, что он вместе с Якобом Маркстремом претендовал на место в старте на Играх.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Робина Ленера
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