Робин Ленер

Дата рождения
24 июля 1991 г.
Достижения
Победитель АХЛ в составе "Бингхэмптона" (2011)
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Вратарь Швеции Ленер пропустит Олимпиаду-2022. Он опасается за свою психику из-за ковидных ограничений
#Олимпиада-2022
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