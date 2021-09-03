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#НХЛ #Олимпиада-2022

НХЛ допустит хоккеистов на Олимпиаду-2022. Но при ухудшении ситуации с ковидом лига откажется от участия

03 сентября, 18:07

НХЛ, Ассоциация игроков НХЛ и Международная федерация хоккея согласовали участие игроков в Олимпиаде-2022. НХЛ включит в сезон паузу на Игры и отпустит хоккеистов в Китай.

  • НХЛ отпускала игроков на все Игры с 1998 по 2014 год. Но в 2018-м запретила хоккеистам участие в Олимпиаде. Она объяснила, что Игры нарушают ход сезона и отказалась включать паузу в него.
  • Переговоры об участии НХЛ в Олимпиаде-2022 продолжались несколько месяцев. Наибольшие сложности вызывала ситуация с коронавирусом, из-за которой финальное решение откладывали.

НХЛ по-прежнему может отказаться от Олимпиады-2022, если ситуация с ковидом ухудшится. Игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля.

Подробности о договоре официально не публиковались. Но инсайдер Джон Ховен выложил копию письма клубам, где подробно перечислены условия:

  • Игроки отправятся из Северной Америки на специальных чартерах в Китай 6 февраля. Сборные обязаны составить расширенные списки игроков к 15 октября.
  • Игроки имеют право отказа от участия в Олимпиаде «в любой момент и без последствий». Лига тоже сохраняет право отказала от участия.
  • У игроков действует страховка НХЛ в случаях травм, но не в случаях заболевания коронавирусом. Если они из-за ковида пропустят игры после Олимпиады, то лига откажет им в компенсации.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НХЛ
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