НХЛ
Олимпиада-2022
НХЛ допустит хоккеистов на Олимпиаду-2022. Но при ухудшении ситуации с ковидом лига откажется от участия
03 сентября, 18:07
НХЛ, Ассоциация игроков НХЛ и Международная федерация хоккея согласовали участие игроков в Олимпиаде-2022. НХЛ включит в сезон паузу на Игры и отпустит хоккеистов в Китай.
- НХЛ отпускала игроков на все Игры с 1998 по 2014 год. Но в 2018-м запретила хоккеистам участие в Олимпиаде. Она объяснила, что Игры нарушают ход сезона и отказалась включать паузу в него.
- Переговоры об участии НХЛ в Олимпиаде-2022 продолжались несколько месяцев. Наибольшие сложности вызывала ситуация с коронавирусом, из-за которой финальное решение откладывали.
НХЛ по-прежнему может отказаться от Олимпиады-2022, если ситуация с ковидом ухудшится. Игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля.
Подробности о договоре официально не публиковались. Но инсайдер Джон Ховен выложил копию письма клубам, где подробно перечислены условия:
- Игроки отправятся из Северной Америки на специальных чартерах в Китай 6 февраля. Сборные обязаны составить расширенные списки игроков к 15 октября.
- Игроки имеют право отказа от участия в Олимпиаде «в любой момент и без последствий». Лига тоже сохраняет право отказала от участия.
- У игроков действует страховка НХЛ в случаях травм, но не в случаях заболевания коронавирусом. Если они из-за ковида пропустят игры после Олимпиады, то лига откажет им в компенсации.
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