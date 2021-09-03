НХЛ допустит хоккеистов на Олимпиаду-2022. Но при ухудшении ситуации с ковидом лига откажется от участия

НХЛ, Ассоциация игроков НХЛ и Международная федерация хоккея согласовали участие игроков в Олимпиаде-2022. НХЛ включит в сезон паузу на Игры и отпустит хоккеистов в Китай.

НХЛ отпускала игроков на все Игры с 1998 по 2014 год. Но в 2018-м запретила хоккеистам участие в Олимпиаде. Она объяснила, что Игры нарушают ход сезона и отказалась включать паузу в него.

Переговоры об участии НХЛ в Олимпиаде-2022 продолжались несколько месяцев. Наибольшие сложности вызывала ситуация с коронавирусом, из-за которой финальное решение откладывали.

НХЛ по-прежнему может отказаться от Олимпиады-2022, если ситуация с ковидом ухудшится. Игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля.

Подробности о договоре официально не публиковались. Но инсайдер Джон Ховен выложил копию письма клубам, где подробно перечислены условия: