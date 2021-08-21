НХЛ готовится к титульным спонсорам. Раньше лига отказывалась от них из-за традиций с формами без реклам
Как дела с титульной рекламой у других крепких американских лиг
Долгое время в американском спорте не было титульных спонсоров вообще. Это не касается футбола, потому что у европейских клубов широко развито титульное спонсорство – мода залетела и в МЛС, клубы абсолютно спокойно относились к этой теме. Но в МЛС, НФЛ, НБА, МЛБ (бейсбол) и НХЛ ее не поддерживали очень долго.
Первой на это согласился бейсбол. Дальше – американский футбол. С 2017-го к теме титульного спонсорства принюхиваются в НБА. В сезоне-2017/18 баскетбольные команды выходили на площадку с рекламой на форме, но она ограничивалась строгими рамками – прямоугольником 2,5 на 3,5 дюйма.
НБА продолжила свои эксперименты и дальше. CNBC посчитал, что за сезон-2020/21 НБА заработала 150 млн долларов за титульную рекламу. Прогнозы еще лучше – со временем мир окрепнет после коронавирусной пандемии, поэтому рекламные доходы будут выше.
Так почему в НХЛ нет титульной рекламы?
В 2017-м, сразу после появления рекламы в НБА, журналисты обратились к комиссару НХЛ Гэри Бэттмэну. Они спрашивали, ожидается ли титульное спонсорство в ближайшее время в НХЛ. Ответ был аккуратным:
«Несколько лидирующих клубов уже узнавали у нас об этом. Я понимаю, что лига позволяет им зарабатывать много, но к этому нужно аккуратно готовиться, постепенно подводить все клубы. Если честно, я боюсь, что фанаты нас просто не поймут: долгое время клубы НХЛ жили без рекламы, бегали в абсолютно чистой форме. Если мы моментально предадим традиции и облепим форму рекламой, это будет просто ужасно».
Основная проблема действительно была в традициях. Бэттмэн задумывался о том, чтобы внезапно не прервать их. Дальше он рассказывал, что НХЛ прорабатывает варианты с титульной рекламой, но есть огромная проблема – скорости. В НБА спортсмены движутся медленнее – поэтому даже небольшие патчи заметны на формах. В НХЛ с этим сложнее: а) Спортсмены движутся быстрее; б) Как правило, камеры показывают хоккеистов со спины, поэтому рекламу опять же не видно.
Управляющий директор IEG (Independent Evaluation Group – независимая оценочная компания) Питер Лаатц называл еще одну проблему: «Компании заинтересованы в такого вида сотрудничества, но не стоит ждать огромной отдачи от этого. Просто нужно учитывать, что НХЛ – проигрывает в популярности НБА и другим североамериканским лигам».
НХЛ до принятия окончательного решения по вопросу титульного спонсорства пошла клубам навстречу в разговорах о рекламе. В декабре прошлого года «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Нэшвилл» сыграли с рекламой на шлемах. Бэттмэн отказался комментировать подробности спонсорских сделок, но сказал важное: эти сделки допускают возможное появление спонсорских нашивок на свитерах.
Клубы остались довольны заработками. Спонсоры – тоже. НХЛ кайфует от реакции двух сторон. Фанаты не против небольших надписей на шлемах. Поэтому в следующем сезоне НХЛ планирует заработать 15 млн долларов от такого рода спонсорства.
И когда будет реклама на свитерах?
Официально НХЛ не объявила о своем решении. Эта часть материала основана на инсайдах – и «Гол» не очень доверяет им. Но в данном случае слухи подтверждают сразу несколько авторитетных источников (а это повод поговорить всерьез): CNBC, CBC, Associated Press и Sportico.
Вот факты:
- Титульная реклама появится с сезона-2022/23. Следующий сезон нужен для согласования всех деталей и вопросов.
- Пока что будет предусмотрен один рекламный патч.
- Размеры патча – 3,5 на 3 дюйма.
- Патч будет расположен только на груди.
- Лига разрешает ставить по два рекламных ролика до, после матча и во время перерывов. Поблажек не будет.
Бэттмэн не комментирует слухи о рекламе на форме. Зато есть информация, что в следующем сезоне реклама на шлемах вернется. И представлена она будет далеко не тремя клубами.