НХЛ готовится к титульным спонсорам. Раньше лига отказывалась от них из-за традиций с формами без реклам

Так почему в НХЛ нет титульной рекламы?

В 2017-м, сразу после появления рекламы в НБА, журналисты обратились к комиссару НХЛ Гэри Бэттмэну. Они спрашивали, ожидается ли титульное спонсорство в ближайшее время в НХЛ. Ответ был аккуратным:

«Несколько лидирующих клубов уже узнавали у нас об этом. Я понимаю, что лига позволяет им зарабатывать много, но к этому нужно аккуратно готовиться, постепенно подводить все клубы. Если честно, я боюсь, что фанаты нас просто не поймут: долгое время клубы НХЛ жили без рекламы, бегали в абсолютно чистой форме. Если мы моментально предадим традиции и облепим форму рекламой, это будет просто ужасно».

Основная проблема действительно была в традициях. Бэттмэн задумывался о том, чтобы внезапно не прервать их. Дальше он рассказывал, что НХЛ прорабатывает варианты с титульной рекламой, но есть огромная проблема – скорости. В НБА спортсмены движутся медленнее – поэтому даже небольшие патчи заметны на формах. В НХЛ с этим сложнее: а) Спортсмены движутся быстрее; б) Как правило, камеры показывают хоккеистов со спины, поэтому рекламу опять же не видно.

Управляющий директор IEG (Independent Evaluation Group – независимая оценочная компания) Питер Лаатц называл еще одну проблему: «Компании заинтересованы в такого вида сотрудничества, но не стоит ждать огромной отдачи от этого. Просто нужно учитывать, что НХЛ – проигрывает в популярности НБА и другим североамериканским лигам».

НХЛ до принятия окончательного решения по вопросу титульного спонсорства пошла клубам навстречу в разговорах о рекламе. В декабре прошлого года «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Нэшвилл» сыграли с рекламой на шлемах. Бэттмэн отказался комментировать подробности спонсорских сделок, но сказал важное: эти сделки допускают возможное появление спонсорских нашивок на свитерах.