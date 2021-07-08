Эмоции Кучерова после победы в Кубке Стэнли: пришел на пресс-конференцию без майки и с банкой пива и много хвалил Василевского

На вопрос об эмоциях после победы Кучеров ответил: «Я не знаю, что сказать, ***. Мы победили дважды подряд. Я не спал три дня. Возможность выиграть эту серию сейчас была огромной. Васи [Андрей Василевский] – великий, он стал лучшим игроком. Я каждый день говорил ему: «Васи, ты – лучший, ты – лучший игрок». У Васи – два Кубка Стэнли. Сейчас он MVP, он лучший. Этот парень, ***, лучший! Сегодня он сделал для нас результат нас в игре, вы знаете, он стоял на голове – еще один его шатаут».

Дальше – интервью:

– Никита, как вы прошли этот путь? Много парней из «Тампы» играют вместе 7-10 лет. Каково это праздновать с ребятами, с которыми развивались вместе?

– Что вы сказали? Купите новый микрофон.

– Просто интересно, каково праздновать с парнями, с которыми ты играешь так долго?

– А, понял. Прекрасно! Сэмюэль, Джонни, Полли, все эти ребята, которых вы знаете, спрашиваете о них – выдающиеся игроки.

Дальше Кучеров отвлекается на бутылку: «Это пиво, а не шампанское, ты в курсе?» Потом он продолжил отвечать на вопрос.

– Я влюблен в этих парней. А вы помните и наши взлеты, и наши падения. Однажды я сказал: если вы даете нам что-то выиграть, то мы сделаем это дважды. Видите, я был прав.

Я реально был рад за всех ребят. И вы знаете, что, пропустив целый год, вы сможете сыграть в плей-офф – и он получится выдающимся. Стэмкос был крутым капитаном, был таким громким в раздевалке. Даже не знаю, он потрясающий. Стэммер – он один из лучших, он очень забавный: он что-то скажет – я смеюсь уже. Это даже не смешно, но я смеюсь, я не могу остановиться. Он мотивирует нас.

Есть и противники, которые тебя провоцируют. Но я очень рад за нас и действительно счастлив быть частью этой истории.

– Как Василевский реагирует, когда ты называешь его лучшим?

– Он скромный. Он просто отвечает: «Слушай, остановись». Но я знаю, что он лучший, потому что он сразу захочет доказать мне это. Но Васи давно доказал мне это. Еще когда мне было 15, он доказал, что лучший. Он и будет лучшим, чего бы ни добился дальше в НХЛ. Но и дальше будет скромным – просто будет много работать и бить рекорды.

Момент после победы: