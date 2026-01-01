Андрей Василевский

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Хоккей
Овечкин, Капризов и Василевский вошли в составы команд на Матч всех звезд НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Василевский установил рекорд НХЛ, победив в 63 матчах за календарный год
#Андрей Василевский
Хоккей
«Тампа» впервые с финала Кубка Стэнли сыграла без пропущенных шайб. Василевский оформил шатаут
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Тампа-Бэй» проиграла «Питтсбургу» в матче-открытия НХЛ: Василевский пропустил три шайбы, Кучеров нанес ноль бросков в створ
#НХЛ
Хоккей
Россия объявила первых хоккеистов из состава на Олимпиаду-2022. За сборную сыграют Кучеров, Овечкин и Василевский
#Россия (х)
Хоккей
Василевский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ
#Андрей Василевский
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«В церкви я нахожу себя». Василевский – религия: каждое воскресенье в храме, знаком с патриархом и играет в маске с крестом
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#Андрей Василевский
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Давайте правильно воспринимать победы России на хоккейном ЧМ
#ЧМ-2019 (хоккей)
Запредельная сенсация НХЛ: «Тампа» выиграла регулярку с рекордом побед, но вылетела в плей-офф 0:4
#Коламбус
В плей-офф НХЛ интереснее всего – сенсация «Коламбуса». Ее творит Бобровский
#НХЛ
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