Тампа-Бэй
НХЛ
Андрей Василевский
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#Тампа-Бэй #НХЛ #Андрей Василевский

«Тампа» впервые с финала Кубка Стэнли сыграла без пропущенных шайб. Василевский оформил шатаут

4 часа назад

«Тампа» обыграла «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ (4:0) и впервые в сезоне не пропустила за матч.

  • В воротах сыграл Андрей Василевский. Он отразил все 34 броска и стал второй звездой дня НХЛ.
  • В этом сезоне Василевский провел 15-й матч. За это время он отбил 445 бросков и пропустил 34 шайбы.
  • «Тампа» стала 14-й командой по ходу сезона, отыгравшей на ноль. Лучший показатель в лиге у «Каролины» – семь игр.

Последний матч «Тампы» без пропущенных шайб прошел в июле. Это была пятая игра финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:0). В новом сезоне «Тампа» провела 18 игр и пропустила в общей сложности 52 шайбы при 59 заброшенных. У нее 11 побед и семь поражений.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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