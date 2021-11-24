«Тампа» впервые с финала Кубка Стэнли сыграла без пропущенных шайб. Василевский оформил шатаут

«Тампа» обыграла «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ (4:0) и впервые в сезоне не пропустила за матч.

В воротах сыграл Андрей Василевский. Он отразил все 34 броска и стал второй звездой дня НХЛ.

В этом сезоне Василевский провел 15-й матч. За это время он отбил 445 бросков и пропустил 34 шайбы.

«Тампа» стала 14-й командой по ходу сезона, отыгравшей на ноль. Лучший показатель в лиге у «Каролины» – семь игр.

Последний матч «Тампы» без пропущенных шайб прошел в июле. Это была пятая игра финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:0). В новом сезоне «Тампа» провела 18 игр и пропустила в общей сложности 52 шайбы при 59 заброшенных. У нее 11 побед и семь поражений.