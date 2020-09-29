Раньше Тампа смеялась над хоккеем и не узнавала звезд на улицах. Город изменил бизнесмен-строитель

«Тампа» раньше: смех над хоккеем, неузнаваемые звезды, скандальные японцы

Фил Эспозито – член Зала славы НХЛ, участник десяти матчей звезд и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Тот же Эспозито – основатель хоккея в Тампе. Однажды Эспозито вспоминал разговор из 90-х с бизнесменом Гейбом Полом, который в то время жил в Тампе. Эспозито спрашивал у него о возможности создания хоккейной команды в самом теплом районе США.

Так он говорил о тех советах со стороны Пола: «Я задал ему один вопрос о том, может ли хоккей выжить в этой области. Он сказал: «Мы любим футбол. Мы любим автогонки. Мы любим борьбу и любим бокс. Кажется, в хоккее у тебя уже все есть». Автор сайта The Athletic Арпон Басу позже вспоминал, что хоккей в Тампе сначала воспринимали со смехом – люди просто издевались над игроками.

Тампа – третий по размеру город из штата Флорида. Хоккейная команда «Тампа-Бэй» с подачи Эспозито появилась там только в 1992 году. Клуб «Тампа-Бэй» представляет не конкретный город, а целый регион вокруг одноименного залива. Арена хоккейного сейчас находится в Тампе, хотя с появлением там хоккея было много сложностей. Основной вопрос – деньги на вид спорта, которым там мало кто интересовался.