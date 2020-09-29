Раньше Тампа смеялась над хоккеем и не узнавала звезд на улицах. Город изменил бизнесмен-строитель
«Тампа» раньше: смех над хоккеем, неузнаваемые звезды, скандальные японцы
Фил Эспозито – член Зала славы НХЛ, участник десяти матчей звезд и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Тот же Эспозито – основатель хоккея в Тампе. Однажды Эспозито вспоминал разговор из 90-х с бизнесменом Гейбом Полом, который в то время жил в Тампе. Эспозито спрашивал у него о возможности создания хоккейной команды в самом теплом районе США.
Так он говорил о тех советах со стороны Пола: «Я задал ему один вопрос о том, может ли хоккей выжить в этой области. Он сказал: «Мы любим футбол. Мы любим автогонки. Мы любим борьбу и любим бокс. Кажется, в хоккее у тебя уже все есть». Автор сайта The Athletic Арпон Басу позже вспоминал, что хоккей в Тампе сначала воспринимали со смехом – люди просто издевались над игроками.
Тампа – третий по размеру город из штата Флорида. Хоккейная команда «Тампа-Бэй» с подачи Эспозито появилась там только в 1992 году. Клуб «Тампа-Бэй» представляет не конкретный город, а целый регион вокруг одноименного залива. Арена хоккейного сейчас находится в Тампе, хотя с появлением там хоккея было много сложностей. Основной вопрос – деньги на вид спорта, которым там мало кто интересовался.
Историю с поиском инвесторов для «Тампы» и связями с японской мафией рассказывал «Бизнес Online». Главное в том, что Эспозито не нашел деньги у бизнесменов из Флориды. Для вступления в НХЛ необходимы деньги – их получили от японцев из Kokusai Green. «Тампа» жила на скромный бюджет и уходила в большие долги. Японцы продали клуб и исчезли, а потом возникли вопросы к самому существованию Kokusai Green.
С популяризацией хоккея тоже были проблемы. «Тампа» даже делала для зрителей самые дешевые билеты, но арена не забивалась. Винсент Лекавалье играл за «Тампу» с 1998 по 2013-й и застал ее первое чемпионство в лиге. Позже он вспоминал, что Тампа – огромный город с необычными ощущениями от жизни. Лекавалье был легендой, но даже в ресторане напротив арены его никто не замечал.
Еще одна история из жизни Леквалье. Однажды он гулял с собакой, когда увидел подъехавшую машину. Лекавалье уже приготовился к раздаче автографов, а водитель просто спросил у него дорогу до другого дома. Хоккей в Тампе всегда оставался далеко не первым видом спорта по вниманию от жителей. Поэтому Тампа использовала хитрость с дополнительными развлечениями и вариацией цен.
По меркам НХЛ «Тампа-Бэй» – молодой клуб из региона, где хоккей никому не нужен. Идеальным примером стала «Флорида», которая появилась в штате на год позже «Тампы». В 2019 году Stadium maps показал рейтинг популярности команд НХЛ. По фанатской базе команда «Тампа-Бэй» попала на 17-е место. Соседи из «Флориды» заняли последнее. Для «Тампы» это огромный и заметный успех – клуб реально стал лучше.
«Тампа» сейчас: лучшие игроки, владелец-бизнесмен, полная арена
У этой «Тампы» есть Стивен Стэмкос – клуб забрал его на драфте в 2008-м. Дальше Стэмкос уже в первый сезон набрал 46 очков, во втором – 95. Стэмкос проводил в «Тампе» всю карьеру, а в 2020-м привел ее к Кубку Стэнли в роли капитана. Когда Стэмкос продлял контракт в 2016-м, то говорил так: «Мы смогли увидеть, как эта команда и город растут вместе. Мы хотели быть частью этого». Стэмкоса на улице узнают, потому что все изменилось.
В 2010 году в Тампу приехал бизнесмен Джефф Виник. Тогда он выкупил «Тампа-Бэй» за 170 миллионов долларов. Уже через год Виник купил футбольный «Тампа-Бэй Шторм», но тот при нем просуществовал всего шесть лет. С хоккейной «Тампой» получилось лучше: Виник сразу позвал в клуб Стива Айзермана и других грамотных людей. Айзерман восемь лет собирал победный состав для «Тампы», Виник работал с городом.
Сейчас «Тампа» грамотно развивается по всем направлениям. Виник еще шесть лет назад заключил партнерское соглашение с компанией Amalie Oil. По нему «Тампа» переименовала стадион в Amalie Arena. Виник объяснил это партнерство в том числе и связью с жизнью города: семейный бизнес Amalie Oil существует в Тампе еще с 1977 года. Основное производство – смазки и моторные масла.
Виник переехал в Тампу по двум причинам: любовь к хоккею и бизнес. Он выкупает землю вокруг стадиона, занимается инфраструктурой и дает людям рабочие места. Думает так: «Мы не строим развлекательный район. Мы не строим арену. Мы строим полгорода. Мы строим оживленный, удобный для пешеходов городской район с высокой плотностью населения, в котором арена – одно из главных удобств».
Фанаты прониклись Виником и его «Тампой». Даже если она проигрывает, город реально живет хоккеем. Так говорил хоккеист Джон Таварес: «Клуб очень здорово поработал со своими фанатами. Когда бы мы сюда ни приезжали, на арене аншлаги уже много лет подряд. И все эти флаги, баннеры, таблички хорошо заметны по всему городу круглый год, а не только во время одного звездного уик-энда».
Похожие впечатления рассказывал и Никита Кучеров, когда его спрашивали об отношении к хоккею в Тампе: «Тампа – отличный город, тут все близко, в каком бы районе ты ни жил. Болельщики здесь реально преданы хоккею. Тампа стала по-настоящему хоккейным городом. Мы благодарны людям за каждый визит на стадион. Было бы классно выиграть Кубок Стэнли для Тампы».
В 2020 году мысли Кучерова материализовались: «Тампа» во второй раз в истории взяла Кубок Стэнли. Первый был еще в 2004-м: без владельца Виника, с другими звездами и раскладом сил во всей НХЛ. Новая «Тампа» – это русские звезды и драйв в главной франшизе лиги. Почти каждый матч в городе собирает по 19 тысяч зрителей. Даже праздник победы в Кубке Стэнли здесь пройдет сразу в двух мероприятиях.