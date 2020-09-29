«В церкви я нахожу себя». Василевский – религия: каждое воскресенье в храме, знаком с патриархом и играет в маске с крестом

«Тампа» выиграла Кубок Стэнли. Вратарь Василевский – один из главных героев финала с «Далласом». Он выиграл 18 матчей за один плей-офф, а в шестой игре финала впервые не пропустил. Во время сезона форма менялась – тогда помогал спортивный психолог.

Еще одним важным фактором стала религия. 25 июля 2019 года Василевский выложил в инстаграм пост, где рассказал о встрече с Патриархом Кириллом. Это произошло в Троице-Сергиевой лавре, куда Василевский пришел на богослужение.

Главная цитата: «Вы нашли мудрые слова напутствия мне в предстоящий сезон. Вы удивительный человек с огромным потенциалом и энергией! Спасибо вам за ваше доброе отношение и внимание. Я сохраню ваши слова, они всегда помогают мне».