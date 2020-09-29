«В церкви я нахожу себя». Василевский – религия: каждое воскресенье в храме, знаком с патриархом и играет в маске с крестом
«Тампа» выиграла Кубок Стэнли. Вратарь Василевский – один из главных героев финала с «Далласом». Он выиграл 18 матчей за один плей-офф, а в шестой игре финала впервые не пропустил. Во время сезона форма менялась – тогда помогал спортивный психолог.
Еще одним важным фактором стала религия. 25 июля 2019 года Василевский выложил в инстаграм пост, где рассказал о встрече с Патриархом Кириллом. Это произошло в Троице-Сергиевой лавре, куда Василевский пришел на богослужение.
Главная цитата: «Вы нашли мудрые слова напутствия мне в предстоящий сезон. Вы удивительный человек с огромным потенциалом и энергией! Спасибо вам за ваше доброе отношение и внимание. Я сохраню ваши слова, они всегда помогают мне».
Уже в ноябре The Athletic спрашивал Василевского о роли религии в его жизни. Тогда Василевский ответил: «В церкви я нахожу себя. Это то место, куда я могу прийти и поговорить с самим собой, просто побыть один. Иногда нужно найти определенность, настроиться. Это особенно помогает в тяжелые времена».
Автор The Athletic Джон Смит потом восхищался в твиттере: «У вратаря Андрея Василевского установлен распорядок перед игрой. Есть растяжки, упражнения на зрительно-моторную координацию. И молитва». С истории Василевского начинался материал Смита об отношении к религии у звездных игроков НХЛ.
Карьера Василевского – это постоянный прогресс и работа над собой. В «Тампе» он приходит на тренировки задолго до старта, в интернете следит только за семьей. Его старший брат Алексей играет в КХЛ. Так он говорил об Андрее: «Брат у меня трудолюбивый, это его главная черта. Он профессионально относится к себе».
Андрей Василевский – вратарь во втором поколении. Его отец закончил карьеру в 2003 году, а потом стал тренером. Это он изначально занимался с Василевским и давал ему советы по игре и поведению. В 2017 году КХЛ выпускала сюжет из дома Андрея Василевского-старшего. Там был вопрос, почему его сын легко пережил звездную болезнь.
Ответ отца получился таким: «Его в меньшей степени затронула звездная болезнь, потому что он – набожный человек. В какие-то хорошие или негативные моменты ходит в церковь, свечи ставит там. Живет в гармонии с собой. Мне кажется, это и спасло его от праздного настроения».
Андрею Василевскому 26 лет. В его жизни есть победа в Кубке Стэнли и «Везина Трофи». В 19 Василевский женился на девушке, с которой познакомился в самолете. Они воспитывают сына, а по воскресеньям семьей ходят в православную церковь в Тампе. На оборотной стороне его вратарского шлема изображен православный крест.
Теперь понятно, почему "Тампа" взяла чашку.