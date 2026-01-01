Даллас (х)

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Хоккей
«Даллас» выставил Худобина на драфт отказа. Он выступает в НХЛ с 2007 года
#Антон Худобин
Хоккей
Радулов и Зуб набрали первые очки в третьем матче сезона НХЛ. В нем «Даллас» проиграл «Оттаве»
#Даллас (х)
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
«Даллас» провел первый матч в сезоне НХЛ. Выиграл 7:0, Радулов дважды забил
#Даллас (х)
Хоккей
«Даллас» стартует в сезоне НХЛ не раньше 19 января. Шесть игроков сдали положительные тесты на коронавирус
#Даллас (х)
Хоккей
Банк обманул Радулова на 1,5 миллиарда рублей
#Александр Радулов
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Материалы
Защитник «Далласа» махнул клюшкой и спас пустые ворота. Его команда сравняла счет в ответной атаке
#Миро Хейсканен
«В церкви я нахожу себя». Василевский – религия: каждое воскресенье в храме, знаком с патриархом и играет в маске с крестом
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#Андрей Василевский
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Драма финала НХЛ – это тренер против бывшего помощника, который его обучал
#НХЛ
«Даллас» тащит русский вратарь. В этом плей-офф у него семь побед с 30+ сейвами
#Антон Худобин
Гурьянов вышиб «Калгари» четырьмя голами – по шайбе за каждый сезон в АХЛ
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#Денис Гурьянов
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7 мощных историй, которые мы упустили в праздники
#Хоккей
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