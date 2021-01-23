«Даллас» провел первый матч в сезоне НХЛ. Выиграл 7:0, Радулов дважды забил

«Даллас» стартовал в сезоне НХЛ позже остальных команд. Перед началом турнира в клубе была вспышка коронавируса.

В первой игре сезона «Даллас» играл с «Нэшвиллом». «Даллас» пять раз реализовал большинство, забил в меньшинстве и в равных составах.

Александр Радулов – главный герой матча. У него два гола и результативная передача. Вратарь Антон Худобин отыграл на ноль. Денис Гурьянов забросил одну шайбу.

25 января «Даллас» и «Нэшвилл» сыграют снова.

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