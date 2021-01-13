Первый темнокожий игрок НХЛ ничего не видел одним глазом. Он скрывал это от всех больше 20 лет, а после вставил протез
«Бостон» объявил о выведении 22-го номера из обращения. Когда-то он принадлежал нападающему Уилли О’Ри. Это был первый темнокожий игрок в истории лиги.
Президент «Бостона» Кэм Нили сказал: «Вклад Уилли в хоккей выходит за рамки достижений на льду. Он открыл бесчисленное количество дверей для игроков, которые пришли после него. Он несомненно заслуживает этой чести».
На самом деле О’Ри провел в НХЛ только два сезона
Карьера Уилли О’Ри как профессионального игрока длилась 29 лет. Но из них только два года в НХЛ. Почти все время он провел в клубах АХЛ, Западной и Восточной лиг.
В сезоне-1959/60 он набрал 41 очко, играя за «Кингстон» в Восточной лиге и получил приглашение от «Бостона». Линн Патрик, который тогда был генеральным менеджером «Бостона», сказал, что О’Ри привлек его именно скоростью и реакцией: «Вообще-то у него были небольшие проблемы с реализацией. Но до чего же он быстр. С такими параметрами мы легко научим его забивать».
Из двух нхловских лет только один сезон (второй) был по-настоящему хорошим. В первом О’Ри сыграл всего два матча. Во втором вышел уже в 43-х, но «Бостон» больше не предложил контракта, а другие клубы НХЛ не забрали к себе.
О'Ри опять опустился на уровень пониже.
Главная история в карьере О’Ри – почти всю карьеру он играл, видя только одним глазом. И никому не говорил
За два года до дебюта в «Бостоне», когда О’Ри еще играл за «Квебек», в одном матче ему в голову прилетела шайба. Результат – перелом носа и скулы. Но главное повреждение связано почти с полностью потерянным зрением на правый глаз – он стал хуже видеть на 95%.
«Врач сказал, что, возможно, стоит бросить хоккей, потому что постоянные нагрузки еще больше навредят глазу. Но я не послушал. У меня была мечта, я не мог отказать от нее. Даже из-за такой ужасной травмы».
О’Ри играл на левом фланге. Чтобы не проседать в плане результативности и эффективности, он даже составил для себя тайную схему – так недостаток скрывался:
1. Во время контратак он разворачивался спиной к чужим воротам – так видел шайбу, если она летела к нему.
2. Во время движения он оборачивался через левое плечо. Через правое – риск, что он упустит шайбу или не увидит передачу.
О’Ри не сказал о травме ни одному из своих клубов. Родителям тоже – они думали, что сын просто сломал нос в стыке. О потере зрения знали только его сестра, лучший друг и еще один темнокожий игрок Стэн Максвелл, с которым они хорошо дружили.
«Все время я молился, чтобы никто не узнал о моей слепоте. Тогда клубы смотрели на физические кондиции. А я всегда был хорош. Я ходил в спортзал, чтобы быть мощным. Я играл в бейсбол, чтобы качать руки.
За 23 года никто ни разу не подумал, что у меня какие-то проблемы со зрением. А я ни разу не проходил тесты у окулиста. Тогда были определенные стандарты по зрению. Если бы хоть один врач узнал о моей проблеме, я бы не смог играть в НХЛ. Да и, наверное, никто бы меня не взял в профессионалы».
О’Ри занялся глазом только на пенсии. Удалил и вставил протез
Уже после завершения карьеры О’Ри все рассказал. Через пару лет после ухода из спорта он обратился к врачам – глаз дико болел и мешал нормально жить. Врачи предложили два варианта:
- Либо ввести раствор, который частично снимет боль на время. Но боль вернется – и раствор нужно вводить снова.
- Либо вообще удалить глаз, потому что он постепенно терял оставшиеся проценты зрения.
О’Ри удалил глаз и с тех пор носит протез.
«Это как линзы. Ничего особенного, выглядит вполне естественно. Я стал слепым с тех пор, когда та чертова шайба влетела мне в лицо. Сейчас ношу очки, вижу только одним глазом и радуюсь жизни».
Выведение номера – не единственный жест в честь О’Ри. Игроки НХЛ будут гонять с наклейкой на шлемах с его изображением
НХЛ уважает О’Ри как первого темнокожего игрока в истории лиги. Он был послом НХЛ и ездил на мероприятия по борьбе с расизмом. В 1998-м он стал директором лиги по вопросу культурного развития молодежи.
Сейчас Уилли О’Ри 85 лет. До коронавирусной пандемии он регулярно встречался с молодыми игроками и рассказывал о борьбе с расизмом, победе над предрассудками, важностью регулярного медицинского обследования и желании никогда не сдаваться ради достижения целей.
«Детям важно показать пример, чтобы они встали на правильный путь. Расизм – самое плохое, что есть в спорте. Я счастлив, что прожил год, борясь с этой проблемой».
О’Ри стал 12-м игроком, чей номер «Бостон» вывел из обращения. С февраля по март в США и Канаде отмечается месяц афроамериканской истории. В честь этого НХЛ запустил еще одну акцию с участием О’Ри.
С 16 января на шлемах всех игроков НХЛ будет специальная наклейка – с изображением О’Ри и надписью «Празднование равенства».