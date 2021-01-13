Первый темнокожий игрок НХЛ ничего не видел одним глазом. Он скрывал это от всех больше 20 лет, а после вставил протез

На самом деле О’Ри провел в НХЛ только два сезона

Карьера Уилли О’Ри как профессионального игрока длилась 29 лет. Но из них только два года в НХЛ. Почти все время он провел в клубах АХЛ, Западной и Восточной лиг.

В сезоне-1959/60 он набрал 41 очко, играя за «Кингстон» в Восточной лиге и получил приглашение от «Бостона». Линн Патрик, который тогда был генеральным менеджером «Бостона», сказал, что О’Ри привлек его именно скоростью и реакцией: «Вообще-то у него были небольшие проблемы с реализацией. Но до чего же он быстр. С такими параметрами мы легко научим его забивать».

Из двух нхловских лет только один сезон (второй) был по-настоящему хорошим. В первом О’Ри сыграл всего два матча. Во втором вышел уже в 43-х, но «Бостон» больше не предложил контракта, а другие клубы НХЛ не забрали к себе.

О'Ри опять опустился на уровень пониже.