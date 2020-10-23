Гейджи раньше дрался почти вслепую из-за плохого зрения и чуть не пропустил бой из-за инфекции глаз

У Гейджи плохое зрение. Настолько, что однажды он лег на операцию.

До дебюта UFC он часто дрался наугад – плохо видел соперников и часто интуитивно блокировал их удары

До прихода UFC у Джастина Гейджи было 18 боев – и только в двух из них он победил решением судей. В остальных вырубал соперников нокаутами. Но дрался в них он практически вслепую. С детства Гейджи страдал из-за плохого зрения, но из-за этого не отказывался от карьеры в смешанных единоборствах.

Глаза Гейджи видели по-разному: 20/60 на один глаз и 20/200 – на другой. То есть если на первом была мягкая потеря зрения, то второй глаз увидел бы только верхнюю букву на табличке окулиста – люди с нормальным зрением увидели бы ее спокойно с 50-60 метров.

«О, мое зрение было ужасным. Я был практически слепым. На один глаз – близорукий, на другой – дальнозоркий. Я не видел соперников – они были размыты, особенно после ударов. Я часто наугад блокировал удары соперников».

Гейджи не делал операцию до первого боя UFC. Он считал, что после нее станет только хуже и что это повлияет на победную форму. Поэтому превратил главный недостаток в преимущество.