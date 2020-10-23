Гейджи раньше дрался почти вслепую из-за плохого зрения и чуть не пропустил бой из-за инфекции глаз
Возможно, вы не замечали, но на многих мероприятиях Джастин Гейджи появляется в очках.
Например, вот:
Или вот:
У Гейджи плохое зрение. Настолько, что однажды он лег на операцию.
До дебюта UFC он часто дрался наугад – плохо видел соперников и часто интуитивно блокировал их удары
До прихода UFC у Джастина Гейджи было 18 боев – и только в двух из них он победил решением судей. В остальных вырубал соперников нокаутами. Но дрался в них он практически вслепую. С детства Гейджи страдал из-за плохого зрения, но из-за этого не отказывался от карьеры в смешанных единоборствах.
Глаза Гейджи видели по-разному: 20/60 на один глаз и 20/200 – на другой. То есть если на первом была мягкая потеря зрения, то второй глаз увидел бы только верхнюю букву на табличке окулиста – люди с нормальным зрением увидели бы ее спокойно с 50-60 метров.
«О, мое зрение было ужасным. Я был практически слепым. На один глаз – близорукий, на другой – дальнозоркий. Я не видел соперников – они были размыты, особенно после ударов. Я часто наугад блокировал удары соперников».
Гейджи не делал операцию до первого боя UFC. Он считал, что после нее станет только хуже и что это повлияет на победную форму. Поэтому превратил главный недостаток в преимущество.
Гейджи объяснял так: из-за слабого зрения он развил классную интуицию и научился предугадывать действия оппонентов.
«Смешанные единоборства – это еще и про интуицию и реакцию. Первое должно помочь вам эффектно обороняться против атак соперника. Второе – не пропускать лишних ударов. Проигрывает тот, кто полагается только на руки и ноги, но не на голову».
Гейджи сделал операцию на глаза – она нужна для полного восстановления зрения
Бывший боец ММА Дэн Харди, который раньше работал с Джастином Гейджи, говорил: у Гейджи было настолько плохое зрение, что глаза, вытатуированные у него на животе, видели лучше.
«Черт, Гейджи тупо должен был дотронуться до соперника, чтобы понимать, куда бить. Он же не видел ни хрена. И только операция помогла ему – благодаря ей он не только стал рассматривать соперников, но и замечать даже незначительные детали. Типа наморщенного лба».
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Операция – это фоторефрактивная кератэктомия. Обычно ее делают людям с крайне плохим зрением. Процедура проходит с лазером, который изменяет переднюю часть роговицы, удаляя небольшой кусочек.
Фоторефрактивная кератэктомия восстанавливает зрение и уменьшает зависимость от очков и линз. Преимущество этой терапии в том, что после полного восстановления разрешены любые физические нагрузки. Этим и воспользовался Гейджи.
«Мое зрение улучшилось в разы. Я не отказался от очков, но теперь вижу значительно лучше. Я предпочитаю линзы, но врач просит меня не надевать их без особой надобности. Друзья подшучивают надо мной из-за зрения, а потом получают по башке, ха-ха».
Бой с Серроне Гейджи чуть не пропустил из-за болезни глаз. Но там была другая проблема
Две недели до боя с Дональдом Серроне Джастин Гейджи ходил в солнцезащитных очках. Журналисты думали, что это деталь образа, но он на пресс-конференции сказал, что очки – необходимость.
«Я должен быть честен: у меня глазная инфекция. Врачи советовали мне отказаться от боя с Серроне, но я настоял на своем».
Гейджи не сказал, когда точно у него диагностировали инфекцию. Плюс он добавил, что самочувствию глаз мешают не только постоянные физические нагрузки, но и яркий свет – плохая реакция вызвана инфекцией. Поэтому в качестве мер предосторожности он много времени проводил в солнцезащитных очках, а во время тренировок надевал специальные – спортивные.