Джастин Гейджи
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Хабиб – Гейджи
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Хабиб Нурмагомедов
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#Джастин Гейджи #Хабиб Нурмагомедов #Хабиб – Гейджи #MMA #UFC 254 #UFC

Гейджи отдаст часть гонорара за бой маме, чтобы она бросила работу на почте. В юности для семьи он работал на шахте

вчера, 17:10
Илья Егоров

инстаграм Джастина Гейджи

Мама Гейджи платила за его тренировки. Отец устроил на первую работу – вместе они три месяца пахали в шахте

«Самые важные люди в моей жизни – мама и папа. Они это колоссальная поддержка. Они дали все в моей жизни. Они всегда поддерживали меня и помогали во всех начинаниях. Именно благодаря маме я пошел на борьбу. Мне кажется, если бы не она, я бы точно стал каким-нибудь хулиганом».

Джастин Гейджи вырос в многодетной семье – у него есть еще брат и две сестры. При этом родители – Каролина и Джон Гейджи – не были богатыми людьми. Мама всегда работала на почте. Отец 37 лет добывал медь в шахтах и только недавно вышел на пенсию.

«Мама работала по стандартному расписанию. Отца мы почти не видели. Он мог уехать на работу на несколько дней. А потом приехать на один выходной, отоспаться – и опять в шахту».

У семьи Гейджи не было состояния, но родители старались. Джастин, например, еще в школе начал ходить на борьбу. Все оплачивала мама: форму, занятия и дорогу. Отец же помог с первым местом работы.

Когда Джастину Гейджи было 17, он на все лето ушел вместе с отцом работать на шахты. Потом говорил:

«Я три месяца пахал, папа помог мне устроиться на мою первую работу. Это семь дней в неделю по 12 часов. Лишь раз я взял больничный – чтобы просто отоспаться. Все остальное время я тупо работал. Ближе к осени я написал заявление об увольнении, ведь нужно было поступать в колледж. Другие шахтеры смеялись и говорили, что я вернусь туда, потому что у меня вряд ли получится в колледже. В мыслях я держал этот вариант, но верил в успех».

Сейчас Гейджи отдаст часть гонорара от боя с Хабибом семье – он мечтает, чтобы мама ушла с работы

Джастин Гейджи и Хабиб подерутся на UFC 254 24 октября – центральное событие бойцовского вечера. Уже известны их гонорары за этот бой:

  • Хабиб получит восемь миллионов долларов.
  • Гейджи – пять миллионов.

Гейджи пообещал, что отдаст часть денег за бой маме, которая 35 лет работала в почтовой службе США.

Гейджи сказал: как только прозвучит стартовая сирена боя и ему будет гарантирована базовая выплата за бой, это будет означать выход мамы на пенсию.

Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей

Слова Гейджи по этой теме:

«Папа год назад ушел на пенсию. Мама работает на почте 35 лет. Пора уже бросить работу и спокойно выйти на пенсию. Я с ней договорился: я отдам им с папой часть денег после боя, это обеспечит им достойную старость.

Они тратили каждый цент на нас, они обеспечили нам с братом и сестрами счастливое детство. Я хочу отплатить им тем же».

Родители Гейджи будут смотреть этот бой на «Бойцовском острове». Когда журналисты спросили, как они восприняли приглашение посетить его, Гейджи рассказал:

«Это их первый международный перелет».

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