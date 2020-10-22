Гейджи отдаст часть гонорара за бой маме, чтобы она бросила работу на почте. В юности для семьи он работал на шахте
Мама Гейджи платила за его тренировки. Отец устроил на первую работу – вместе они три месяца пахали в шахте
«Самые важные люди в моей жизни – мама и папа. Они это колоссальная поддержка. Они дали все в моей жизни. Они всегда поддерживали меня и помогали во всех начинаниях. Именно благодаря маме я пошел на борьбу. Мне кажется, если бы не она, я бы точно стал каким-нибудь хулиганом».
Джастин Гейджи вырос в многодетной семье – у него есть еще брат и две сестры. При этом родители – Каролина и Джон Гейджи – не были богатыми людьми. Мама всегда работала на почте. Отец 37 лет добывал медь в шахтах и только недавно вышел на пенсию.
«Мама работала по стандартному расписанию. Отца мы почти не видели. Он мог уехать на работу на несколько дней. А потом приехать на один выходной, отоспаться – и опять в шахту».
У семьи Гейджи не было состояния, но родители старались. Джастин, например, еще в школе начал ходить на борьбу. Все оплачивала мама: форму, занятия и дорогу. Отец же помог с первым местом работы.
Когда Джастину Гейджи было 17, он на все лето ушел вместе с отцом работать на шахты. Потом говорил:
«Я три месяца пахал, папа помог мне устроиться на мою первую работу. Это семь дней в неделю по 12 часов. Лишь раз я взял больничный – чтобы просто отоспаться. Все остальное время я тупо работал. Ближе к осени я написал заявление об увольнении, ведь нужно было поступать в колледж. Другие шахтеры смеялись и говорили, что я вернусь туда, потому что у меня вряд ли получится в колледже. В мыслях я держал этот вариант, но верил в успех».
Сейчас Гейджи отдаст часть гонорара от боя с Хабибом семье – он мечтает, чтобы мама ушла с работы
Джастин Гейджи и Хабиб подерутся на UFC 254 24 октября – центральное событие бойцовского вечера. Уже известны их гонорары за этот бой:
- Хабиб получит восемь миллионов долларов.
- Гейджи – пять миллионов.
Гейджи пообещал, что отдаст часть денег за бой маме, которая 35 лет работала в почтовой службе США.
Гейджи сказал: как только прозвучит стартовая сирена боя и ему будет гарантирована базовая выплата за бой, это будет означать выход мамы на пенсию.
Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей
Слова Гейджи по этой теме:
«Папа год назад ушел на пенсию. Мама работает на почте 35 лет. Пора уже бросить работу и спокойно выйти на пенсию. Я с ней договорился: я отдам им с папой часть денег после боя, это обеспечит им достойную старость.
Они тратили каждый цент на нас, они обеспечили нам с братом и сестрами счастливое детство. Я хочу отплатить им тем же».
Родители Гейджи будут смотреть этот бой на «Бойцовском острове». Когда журналисты спросили, как они восприняли приглашение посетить его, Гейджи рассказал:
«Это их первый международный перелет».