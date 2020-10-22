Гейджи отдаст часть гонорара за бой маме, чтобы она бросила работу на почте. В юности для семьи он работал на шахте

Мама Гейджи платила за его тренировки. Отец устроил на первую работу – вместе они три месяца пахали в шахте

«Самые важные люди в моей жизни – мама и папа. Они это колоссальная поддержка. Они дали все в моей жизни. Они всегда поддерживали меня и помогали во всех начинаниях. Именно благодаря маме я пошел на борьбу. Мне кажется, если бы не она, я бы точно стал каким-нибудь хулиганом».

Джастин Гейджи вырос в многодетной семье – у него есть еще брат и две сестры. При этом родители – Каролина и Джон Гейджи – не были богатыми людьми. Мама всегда работала на почте. Отец 37 лет добывал медь в шахтах и только недавно вышел на пенсию.

«Мама работала по стандартному расписанию. Отца мы почти не видели. Он мог уехать на работу на несколько дней. А потом приехать на один выходной, отоспаться – и опять в шахту».

У семьи Гейджи не было состояния, но родители старались. Джастин, например, еще в школе начал ходить на борьбу. Все оплачивала мама: форму, занятия и дорогу. Отец же помог с первым местом работы.