Как и с кем Хабиб готовится к бою с Гейджи – первому после смерти отца

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи 24 октября проведут бой на UFC 254. Это будет первый поединок Хабиба, к которому он готовится без отца. Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля. Обычно именно под его руководством Хабиб проводил весь процесс подготовки к бою в UFC. Сам Хабиб считает, что подходил к каждому из 28 боев в отличной форме. Поэтому все и выиграл.

Абдулманап использовал для тренировок камни. И учил бойцов правильному питанию

Мы подробно рассказывали о роли отца в жизни Хабиба. В детстве Абдулманап выставлял Хабиба на турниры по разным видам единоборств – так, чтобы он почувствовал ощущения от поражения. Отец придумал для учеников специальную диету и не разрешал им драться просто так. Зато Хабиб готовился по девять часов в сутки.

Абдулманап продавал быков ради секции и учил детей шахматам. А Хабиба – заниматься по 9 часов

Ислам Магомедов рассказывал, что на тренировках Абдулманап Нурмагомедов всегда уделял много внимания борьбе – с ней проходили 90 процентов всех занятий. Сам Абдулманап еще раньше объяснял, что его тренировки начинаются с правильного питания: «Нужно есть качественные продукты, чтобы качественно тренироваться и показывать высокие результаты».