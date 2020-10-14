Как и с кем Хабиб готовится к бою с Гейджи – первому после смерти отца
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи 24 октября проведут бой на UFC 254. Это будет первый поединок Хабиба, к которому он готовится без отца. Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля. Обычно именно под его руководством Хабиб проводил весь процесс подготовки к бою в UFC. Сам Хабиб считает, что подходил к каждому из 28 боев в отличной форме. Поэтому все и выиграл.
Абдулманап использовал для тренировок камни. И учил бойцов правильному питанию
Мы подробно рассказывали о роли отца в жизни Хабиба. В детстве Абдулманап выставлял Хабиба на турниры по разным видам единоборств – так, чтобы он почувствовал ощущения от поражения. Отец придумал для учеников специальную диету и не разрешал им драться просто так. Зато Хабиб готовился по девять часов в сутки.
Абдулманап продавал быков ради секции и учил детей шахматам. А Хабиба – заниматься по 9 часов
Ислам Магомедов рассказывал, что на тренировках Абдулманап Нурмагомедов всегда уделял много внимания борьбе – с ней проходили 90 процентов всех занятий. Сам Абдулманап еще раньше объяснял, что его тренировки начинаются с правильного питания: «Нужно есть качественные продукты, чтобы качественно тренироваться и показывать высокие результаты».
Главные качества бойца для любого занятия под руководством Абдулманапа Нурмагомедова – дисциплина и терпение. Поэтому Хабиб выходил на тренировки даже после длительных перелетов или с небольшим недомоганием. Так в нем воспитывалась сила духа – ее позже сам Абдулманап выделял как одно из важных положительных качеств Хабиба.
Абдулманап придумывал для учеников и оригинальные тренировки. Одну из них вспоминал Хабиб, когда выкладывал архивное фото:
«Состояла она из бега в гору (высота над уровнем моря почти 2 км), потом были ускорения, потом качка на камнях, и дальше самостоятельная работа мин 30. А вечером у нас работа в парах (спарринги, борьба, отработки приемов)».
Тагир Уланбеков перед дебютом в UFC говорил о занятиях с Абдулманапом: «Была тренировочная программа, которая заключалась в работе на камнях. Мы бегали три-четыре километра, а потом выполняли круговую качку. Конечно, ничего сверхъестественного, но он давал простые упражнения, в которых использовалось все, что попадалось под руку».
Теперь Хабиб готовится сам: тренировки спасают от депрессии, а помогает второй тренер
В сентябрьском интервью «Матч ТВ» Хабиб рассказывал о подготовке к UFC 254:
- Готовит себя сам – начал еще в июле. Это легко, потому что круглый год проходит в режиме тренировок.
- Проводит двухразовые самостоятельные тренировки утром и вечером.
- За 45 дней до боя он отправился в Абу-Даби. Там с ним находится Хавьер Мендес.
Именно под руководством Мендеса проходит финальный этап подготовки Хабиба. Обычно Абдулманап настраивал Хабиба на бой и детально объяснял ему действия. Мендес чуть модернизировал эти пожелания и в новом виде доводил их до Хабиба. «Мы доведем продукт до лучшей кондиции. Гейм-план в приоритете», – так раньше рассказывал Мендес.
Сам Хабиб отвечал критикам, которые не всегда воспринимали Мендеса серьезно. У них дружеские отношения, но после смерти отца именно Мендес напоминает Хабибу о его профессионализме. Когда Хабиб еще занимался отдельно и сам, Мендес просил отправлять ему видео спарринга. Хабиб забыл – и получил эту просьбу уже в приказной форме.
Прямо сейчас они уже готовятся вместе:
Роль Мендеса стала еще важнее, но за весь первоначальный набор формы Хабиб все-таки отвечал сам. Он постоянно тренировался даже в момент, когда Абдулманап еще просто попал в больницу. Потому что знал: отцу не понравятся пропуски тренировок. Теперь же постоянные занятия снимают с Хабиба тяжелые мысли и придают дополнительные силы.
Уже в Эмиратах у Хабиба заболел зуб и опухла щека. Из-за этого он пропустил несколько тренировок, но потом пришел в норму. Там он занимается вместе с Исламом Махачевым. У того тоже запланирован поединок на UFC 254, но пока идет срочный поиск нового соперника. В конце сентября Хабиб рассказывал, что они с Махачевым готовятся к жесткой водяной диете.
Еще Хабиб тренирует выносливость.
И бегает в гору.
Хабиба уже бесят вопросы о подготовке без отца. На пресс-конференции перед боем с Гейджи он кратко объяснил, что это очень сложно. Зато сразу же прошелся по деталям самого поединка: против Гейджи важно соблюдать дистанцию и все контролировать. До этого Хабиб рассказывал, что сама система подготовки не поменялась. Говорил, что теперь тренируется даже больше.
Важную роль в поединке Хабиба и Гейджи играет фактор места. Хабиб повлиял на проведение боя в Абу-Даби, хотя оставался вариант с Вегасом. Это было сделано специально, потому что был шанс на прилет Абдулманапа. Когда тот умер, место проведения уже согласовали. Так чуть изменился принцип подготовки – в Америку Хабиб обычно улетал за два месяца до боя.
Последний бой Хабиба был еще в сентябре 2019-го, когда он победил Дастина Порье. За это время в жизни Хабиба произошло много событий, но даже год без боев никак не влияет на его подготовку. Хабиб мыслит так: «Я всегда тренируюсь, провожу спарринги. Неважно, где я нахожусь – в селении или дома в Махачкале. В Дагестане у меня везде свой зал».