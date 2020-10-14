Хабиб Нурмагомедов
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#Хабиб Нурмагомедов #Хабиб – Гейджи #Джастин Гейджи #UFC 254 #UFC #Абдулманап Нурмагомедов #Хавьер Мендес

Как и с кем Хабиб готовится к бою с Гейджи – первому после смерти отца

14 октября, 17:45
Александр Плеханов

Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи 24 октября проведут бой на UFC 254. Это будет первый поединок Хабиба, к которому он готовится без отца. Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля. Обычно именно под его руководством Хабиб проводил весь процесс подготовки к бою в UFC. Сам Хабиб считает, что подходил к каждому из 28 боев в отличной форме. Поэтому все и выиграл.

Абдулманап использовал для тренировок камни. И учил бойцов правильному питанию

Мы подробно рассказывали о роли отца в жизни Хабиба. В детстве Абдулманап выставлял Хабиба на турниры по разным видам единоборств – так, чтобы он почувствовал ощущения от поражения. Отец придумал для учеников специальную диету и не разрешал им драться просто так. Зато Хабиб готовился по девять часов в сутки.

Абдулманап продавал быков ради секции и учил детей шахматам. А Хабиба – заниматься по 9 часов

Ислам Магомедов рассказывал, что на тренировках Абдулманап Нурмагомедов всегда уделял много внимания борьбе – с ней проходили 90 процентов всех занятий. Сам Абдулманап еще раньше объяснял, что его тренировки начинаются с правильного питания: «Нужно есть качественные продукты, чтобы качественно тренироваться и показывать высокие результаты».

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главные качества бойца для любого занятия под руководством Абдулманапа Нурмагомедова – дисциплина и терпение. Поэтому Хабиб выходил на тренировки даже после длительных перелетов или с небольшим недомоганием. Так в нем воспитывалась сила духа – ее позже сам Абдулманап выделял как одно из важных положительных качеств Хабиба.

Абдулманап придумывал для учеников и оригинальные тренировки. Одну из них вспоминал Хабиб, когда выкладывал архивное фото: 

«Состояла она из бега в гору (высота над уровнем моря почти 2 км), потом были ускорения, потом качка на камнях, и дальше самостоятельная работа мин 30. А вечером у нас работа в парах (спарринги, борьба, отработки приемов)».

Тагир Уланбеков перед дебютом в UFC говорил о занятиях с Абдулманапом: «Была тренировочная программа, которая заключалась в работе на камнях. Мы бегали три-четыре километра, а потом выполняли круговую качку. Конечно, ничего сверхъестественного, но он давал простые упражнения, в которых использовалось все, что попадалось под руку».

Хавьер Мендес и Хабиб Нурмагомедов.

инстаграм Хавьера Мендеса

Теперь Хабиб готовится сам: тренировки спасают от депрессии, а помогает второй тренер

В сентябрьском интервью «Матч ТВ» Хабиб рассказывал о подготовке к UFC 254:

  • Готовит себя сам – начал еще в июле. Это легко, потому что круглый год проходит в режиме тренировок.
  • Проводит двухразовые самостоятельные тренировки утром и вечером.
  • За 45 дней до боя он отправился в Абу-Даби. Там с ним находится Хавьер Мендес.

Именно под руководством Мендеса проходит финальный этап подготовки Хабиба. Обычно Абдулманап настраивал Хабиба на бой и детально объяснял ему действия. Мендес чуть модернизировал эти пожелания и в новом виде доводил их до Хабиба. «Мы доведем продукт до лучшей кондиции. Гейм-план в приоритете», – так раньше рассказывал Мендес.

Сам Хабиб отвечал критикам, которые не всегда воспринимали Мендеса серьезно. У них дружеские отношения, но после смерти отца именно Мендес напоминает Хабибу о его профессионализме. Когда Хабиб еще занимался отдельно и сам, Мендес просил отправлять ему видео спарринга. Хабиб забыл – и получил эту просьбу уже в приказной форме.

Прямо сейчас они уже готовятся вместе:

Роль Мендеса стала еще важнее, но за весь первоначальный набор формы Хабиб все-таки отвечал сам. Он постоянно тренировался даже в момент, когда Абдулманап еще просто попал в больницу. Потому что знал: отцу не понравятся пропуски тренировок. Теперь же постоянные занятия снимают с Хабиба тяжелые мысли и придают дополнительные силы.

Уже в Эмиратах у Хабиба заболел зуб и опухла щека. Из-за этого он пропустил несколько тренировок, но потом пришел в норму. Там он занимается вместе с Исламом Махачевым. У того тоже запланирован поединок на UFC 254, но пока идет срочный поиск нового соперника. В конце сентября Хабиб рассказывал, что они с Махачевым готовятся к жесткой водяной диете.

Еще Хабиб тренирует выносливость.

И бегает в гору.

Хабиба уже бесят вопросы о подготовке без отца. На пресс-конференции перед боем с Гейджи он кратко объяснил, что это очень сложно. Зато сразу же прошелся по деталям самого поединка: против Гейджи важно соблюдать дистанцию и все контролировать. До этого Хабиб рассказывал, что сама система подготовки не поменялась. Говорил, что теперь тренируется даже больше.

Важную роль в поединке Хабиба и Гейджи играет фактор места. Хабиб повлиял на проведение боя в Абу-Даби, хотя оставался вариант с Вегасом. Это было сделано специально, потому что был шанс на прилет Абдулманапа. Когда тот умер, место проведения уже согласовали. Так чуть изменился принцип подготовки – в Америку Хабиб обычно улетал за два месяца до боя.

Последний бой Хабиба был еще в сентябре 2019-го, когда он победил Дастина Порье. За это время в жизни Хабиба произошло много событий, но даже год без боев никак не влияет на его подготовку. Хабиб мыслит так: «Я всегда тренируюсь, провожу спарринги. Неважно, где я нахожусь – в селении или дома в Махачкале. В Дагестане у меня везде свой зал».

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