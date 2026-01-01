Джастин Гейджи

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MMA
Где смотреть бой Оливейра – Гейджи: во сколько прямая трансляция боя, UFC 274 8 мая
#Оливейра – Гейджи
MMA
Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон
#UFC 274
MMA
UFC анонсировал титульный бой Оливейры и Гейджи 7 мая
#Чарльз Оливейра
MMA
Где смотреть бой Гейджи – Чендлер на UFC 268
#UFC 268
MMA
Во сколько начало боя Гейджи – Чендлер на UFC 268
#UFC 268
MMA
Дэйна Уайт встретился с Хабибом. До этого он говорил, что хочет, чтобы тот возобновил карьеру
#Хабиб Нурмагомедов
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Другая сторона исторической потери пояса в UFC: Оливейра был полулегковесом и еще четыре раза проваливал взвешивание
#Чарльз Оливейра
Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент
#Хабиб Нурмагомедов
РЕН ТВ всем сказал, что Хабиб – Гейджи посмотрели 11 млн. Это так? Мы поговорили с экспертом и самим каналом
#Хабиб – Гейджи
Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?
#Хабиб Нурмагомедов
Разбираем бой Хабиб – Гейджи пошагово. Гейджи нанес больше ударов и целился в больную ногу, но Хабиб накинул треугольник
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#Хабиб – Гейджи
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Махачкала не спит, гудит и танцует. Весь город на улицах празднует победу Хабиба
#Хабиб Нурмагомедов
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