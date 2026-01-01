Джастин Гейджи

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Другая сторона исторической потери пояса в UFC: Оливейра был полулегковесом и еще четыре раза проваливал взвешивание
#Чарльз Оливейра
Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент
#Хабиб Нурмагомедов
РЕН ТВ всем сказал, что Хабиб – Гейджи посмотрели 11 млн. Это так? Мы поговорили с экспертом и самим каналом
#Хабиб – Гейджи
Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?
#Хабиб Нурмагомедов
Разбираем бой Хабиб – Гейджи пошагово. Гейджи нанес больше ударов и целился в больную ногу, но Хабиб накинул треугольник
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#Хабиб – Гейджи
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Махачкала не спит, гудит и танцует. Весь город на улицах празднует победу Хабиба
#Хабиб Нурмагомедов
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
#Хабиб Нурмагомедов
Хабиб никогда не получает рассечений и крови на лице. Возможно, дело в генетике и особенностях кожи
#Хабиб Нурмагомедов
Каким был последний бой в карьере Хабиба
#Хабиб – Гейджи
Сколько Хабиб заработал за бой с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
Гейджи раньше дрался почти вслепую из-за плохого зрения и чуть не пропустил бой из-за инфекции глаз
#Джастин Гейджи
Гейджи – жесткий ударник. Мы спросили у экспертов: самый ли опасный для Хабиба и как он справлялся с ними раньше
#Джастин Гейджи
Гейджи отдаст часть гонорара за бой маме, чтобы она бросила работу на почте. В юности для семьи он работал на шахте
#Джастин Гейджи
Пресс-конференция Хабиба перед боем с Гейджи. Главное
#Хабиб – Гейджи
Онлайн трансляция UFC 254 Хабиб – Гейджи сегодня: смотреть прямой эфир ЮФС 254 25 октября
#Хабиб – Гейджи
Прогнозы на бой Хабиба и Гейджи: на кого ставить и что говорят букмекеры
#Хабиб – Гейджи
Как и с кем Хабиб готовится к бою с Гейджи – первому после смерти отца
#Хабиб Нурмагомедов
Конор слил переписку с Уайтом и организовал бой с Порье вне UFC
#Конор Макгрегор
Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей
#Джастин Гейджи
Фергюсон побеждал 8 лет (это 12 боев!). И проиграл Гейджи, потому что готовился к другому стилю
#Тони Фергюсон
Не смотрели UFC 249? Краткие итоги по всем боям – в нашем тексте
#UFC
Гейджи выбросил пояс и сказал, что его интересует только бой с чемпионом из России. Хабиб отреагировал
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#Джастин Гейджи
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Гайд по UFC 249 во Флориде: где смотреть, кто дерется, что важного
#UFC
США больше всего пострадали от коронавируса, но первыми разрешили спорт. Как так?
#UFC
Гейджи узнают из-за победного сальто. Так он терял лицензию, бесил тренера и прокачивал образ
#Джастин Гейджи
Все детали майского турнира UFC, где определится будущий соперник Хабиба
#UFC
Уф, какой жесткий Гейджи: постоянные нокауты, мечты о бое с Хабибом, угрозы Уайту («ударю в нос»)
#Джастин Гейджи
Почему вместо Хабиба Фергюсон дерется с Гейджи? Разбираем главные вопросы к UFC по новому турниру
#UFC