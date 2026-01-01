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Джастин Гейджи
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Джастин Гейджи
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Другая сторона исторической потери пояса в UFC: Оливейра был полулегковесом и еще четыре раза проваливал взвешивание
#Чарльз Оливейра
Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент
#Хабиб Нурмагомедов
РЕН ТВ всем сказал, что Хабиб – Гейджи посмотрели 11 млн. Это так? Мы поговорили с экспертом и самим каналом
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Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?
#Хабиб Нурмагомедов
Разбираем бой Хабиб – Гейджи пошагово. Гейджи нанес больше ударов и целился в больную ногу, но Хабиб накинул треугольник
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#Хабиб – Гейджи
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Махачкала не спит, гудит и танцует. Весь город на улицах празднует победу Хабиба
#Хабиб Нурмагомедов
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
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Хабиб никогда не получает рассечений и крови на лице. Возможно, дело в генетике и особенностях кожи
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Каким был последний бой в карьере Хабиба
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Почему вместо Хабиба Фергюсон дерется с Гейджи? Разбираем главные вопросы к UFC по новому турниру
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