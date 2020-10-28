РЕН ТВ всем сказал, что Хабиб – Гейджи посмотрели 11 млн. Это так? Мы поговорили с экспертом и самим каналом
РЕН ТВ транслировал бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи на UFC 254. Через два дня канал вывесил такую статистику:
- Более 10,8 миллионов зрителей.
- Первое место в рейтинге среди российских в категории 25-54 лет.
- Целевая аудитория по стране в категории 25-54 – 19,2%, доля мужчин – 25,7%.
Мы спросили журналиста «Евроспорта» и главного эксперта по спортивному ТВ в России Даниила Тармасинова, насколько правдивы цифры от РЕН ТВ и как вообще надо относиться к таким данным из пресс-релизов.
🗨️️️️️«Это абсолютно нерелевантный показатель, в России сейчас нет таких событий, которые могут одномоментно даже на час-полтора собрать у экранов почти 11 миллионов человек. Прошлый бой Хабиба против Дастина Порье в сентябре 2019 года показывали на Первом канале. Всегда со спортом срабатывает «фактор первой кнопки» – когда какая-то трансляция оказывается на главном канале страны, то ее смотрят в разы больше, чем если бы она была на «Матч ТВ» или «Евроспорте».
Сейчас РЕН ТВ предоставил данные только по целевой аудитории – мужчины от 25 до 54 лет, и там доля составила всего 19,2%. В этом плане очень интересно послушать, как же это РЕН набрал в три раза больше зрителей, но при этом в одной возрастной прослойке сильно проиграл Первому по 4+.
Я не знаю, зачем РЕН ТВ врет в пресс-релизах. Возможно, у них просто непрофессиональная пресс-служба – не так давно они назвали какой-то поединок (кажется, Емельяненко против Кокляева) первой спортивной трансляцией в истории канала. Хотя старожилы, конечно же, помнят и «Сатурн REN-TV», и матчи АПЛ с голосом Елагина, и даже пару сезонов «Формулы 1».
Как правильно писать: Формула 1 или Формула-1? С кавычками или без? Что вообще значат это слово и эта цифра?
Я думаю, они надеются на то, что читатели не заметят мухлежа с цифрами, – самый популярный комментарий к новости про аудиторию Хабиба на РЕН ТВ на Sports.ru звучит как «Учись, «Матч ТВ»!» На этой темноте неразбирающихся зрителей на канале и строят вранье. И да, РЕН ТВ делает так постоянно и регулярно, сил уже никаких нет смеяться над этими вымышленными миллионами, взятыми из головы».
Осенью 2019-го Хабиб дрался с Дастином Порье. Бой транслировал Первый канал. Данные Mediascope:
- 3,7 млн зрителей в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
- Это 23,2% от всей аудитории, включившей телевизор.
По бою Хабиба и Гейджи данных от Mediascope пока нет.
Насколько можно верить данным этой компании?
🗨️️️️️️Тармасинов отвечает: «Если зайти на сайт Mediascope, единственного авторизованного измерителя телевизионных рейтингов, то там будут достаточно адекватные данные. Например, вечерний выпуск программы «Вести. Местное время» на прошлой неделе посмотрели 4,1 миллиона человек по всей стране. Вы готовы поручиться за то, что бой Хабиба собрал аудиторию, кратно превышающую официальные данные? Я – нет».
И еще – какие ориентировочные цифры могут быть у боя?
🗨️️Тармасинов: «По моим прикидкам, поединок Нурмагомедов – Гейджи собрал примерно столько же, сколько и бой с Порье в сентябре 2019-го – то есть около четырех миллионов телезрителей. Важно учитывать, что тут приводится только статистика Mediascope, а не Big TV – то есть считают исключительно людей, сидящих у телеэкранов, и не учитывают официальную онлайн-аудиторию на сайтах каналов. Так что, наверное, сами цифры рейтинга и доли немного упадут, особенно без фактора внимания публики к трансляциям Первого канала».
Так, может, статистика – общая вместе с онлайн-аудиторией?
🗨️️«Это было бы еще занимательнее, потому что у РЕН ТВ, как известно, в момент выхода Хабиба в октагон упал сайт, и все судорожно бросились искать пиратские стримы».
И это правда: перед боем официальный сайт канала был перегружен и не работал.
🗨️«Да, в оригинале на сайте канала сказано «Трансляция собрала у экранов» без указания, теле- или вообще всех экранов (вплоть до смартфончиков), но в прошлые разы пресс-релизы РЕН ТВ перепечатывали разные медиа (от РБК до Спортса), и что-то ни к одному не пришли люди из пиар-отдела канала с просьбой поправить, что это именно вся аудитория целиком, а не только теле-».
Мы отправили вопросы про трансляцию РЕН ТВ. Спустя два дня канал ответил
«В материале с сайта AdIndex о бое Нурмагомедова и Порье на Первом канале, на который вы ссылаетесь, речь идет о данных по России в городах с населением 100+ (по населению совокупности городов с численностью 100 000 человек и более), а цифры рассчитаны по показателю аудитории. Мы же приводим данные Mediascope по показателю охвата по всем населенным пунктам России, а не только по крупным городам».
В чем разница между показателем охвата и показателем аудитории?
«В охвате каждый, посмотревший трансляцию хотя бы минуту, считается как один телезритель. В аудитории одним телезрителем считают только того, кто посмотрел всю программу полностью. Если же человек смотрел не всю трансляцию боя, а лишь его часть, то в показателе аудитории он будет учитываться не как один телезритель, а с учетом соотношения фактического времени просмотра к продолжительности эфира.
Например, программа длится 10 минут. Есть 2 респондента: один смотрел программу все 10 минут, второй - 2 минуты из 10. При расчете охвата эти два респондента будут учтены, как 1+1= 2. При расчете аудитории будет учитываться, что второй респондент смотрел не все 10 минут программы, а только 2 из 10 минут – 1+2/10=1,2».
Ответ Тармасинова на ответ РЕН ТВ
«Безусловно, РЕН ТВ во время боя Хабиба по всей России включили 10,8 миллиона человек. Но это неофициальные тестовые измерения компании Mediascope, о которых вообще-то запрещено говорить на официальном уровне, и их запрещено упоминать в пресс-релизах и т.д. Василий Конов в понедельник разбирал этот кейс.
Сейчас, грубо говоря, все каналы договорились, что они считают аудиторию (и, соответственно, продают рекламу) по аудитории 4+ в городах от 100 тысяч человек. РЕН ТВ не думает, что это так важно, и для красоты картинки привел неофициальные данные у себя. Да, конечно, было бы здорово, если бы Mediascope расширил панель респондентов до маленьких населенных пунктов, но сейчас нулевой меридиан, по которому меряются все остальные, – это города от 100k и зрители 4+».