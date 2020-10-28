РЕН ТВ всем сказал, что Хабиб – Гейджи посмотрели 11 млн. Это так? Мы поговорили с экспертом и самим каналом

РЕН ТВ транслировал бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи на UFC 254. Через два дня канал вывесил такую статистику:

Более 10,8 миллионов зрителей.

Первое место в рейтинге среди российских в категории 25-54 лет.

Целевая аудитория по стране в категории 25-54 – 19,2%, доля мужчин – 25,7%.

Мы спросили журналиста «Евроспорта» и главного эксперта по спортивному ТВ в России Даниила Тармасинова, насколько правдивы цифры от РЕН ТВ и как вообще надо относиться к таким данным из пресс-релизов.

🗨️️️️️«Это абсолютно нерелевантный показатель, в России сейчас нет таких событий, которые могут одномоментно даже на час-полтора собрать у экранов почти 11 миллионов человек. Прошлый бой Хабиба против Дастина Порье в сентябре 2019 года показывали на Первом канале. Всегда со спортом срабатывает «фактор первой кнопки» – когда какая-то трансляция оказывается на главном канале страны, то ее смотрят в разы больше, чем если бы она была на «Матч ТВ» или «Евроспорте».

Сейчас РЕН ТВ предоставил данные только по целевой аудитории – мужчины от 25 до 54 лет, и там доля составила всего 19,2%. В этом плане очень интересно послушать, как же это РЕН набрал в три раза больше зрителей, но при этом в одной возрастной прослойке сильно проиграл Первому по 4+.