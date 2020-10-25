Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?

Откуда взялся этот рейтинг?

Есть разные версии его происхождения.

● Журнал Ring пишет, что pound-for-pound или P4P появился еще в 60-х, когда американская Ассоциация бокса хотела признать и подчеркнуть непобедимость Шугара Рэя Робинсона. Робинсон доминировал в среднем весе и вообще не проигрывал. По правилам он бы никогда не сразился с тяжеловесами, но по форме и количеству побед очевидно был лучше них. Поэтому Ассоциации придумала символический рейтинг, где сравниваются бойцы из разных категорий.

● Сайт Boxing Monthly ссылается на Оксфордский словарь английского языка и говорит, что само название взято из пьесы «Взгляни на себя», написанной в 1600 году.

● Есть еще одна спортивная версия: P4P появилась тоже в боксе, но задолго до Робинсона.