Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?
Хабиб побил Джастина Гейджи в главном поединке UFC 254. Для него это 29 победа в UFC и последняя в карьере. В прощальной речи Хабиб обратился к UFC:
«От UFC я хочу только одно. Во вторник поставьте меня на первое место в pound-for-pound. Потому что я этого заслуживаю. Я непобежденный чемпион, 13-0 в UFC, 29-0 во всей карьере. Я этого заслужил».
Откуда взялся этот рейтинг?
Есть разные версии его происхождения.
● Журнал Ring пишет, что pound-for-pound или P4P появился еще в 60-х, когда американская Ассоциация бокса хотела признать и подчеркнуть непобедимость Шугара Рэя Робинсона. Робинсон доминировал в среднем весе и вообще не проигрывал. По правилам он бы никогда не сразился с тяжеловесами, но по форме и количеству побед очевидно был лучше них. Поэтому Ассоциации придумала символический рейтинг, где сравниваются бойцы из разных категорий.
● Сайт Boxing Monthly ссылается на Оксфордский словарь английского языка и говорит, что само название взято из пьесы «Взгляни на себя», написанной в 1600 году.
● Есть еще одна спортивная версия: P4P появилась тоже в боксе, но задолго до Робинсона.
Со временем pound-for-pound загнул за пределы бокса и вышел во все бойцовские дисциплины. Смысл – расположить бойцов в порядке значимости вне зависимости от весовой категории. То есть сравниваются два разных бойца, которые никогда бы не встретились в одном поединке (пока один из них не войдет в категорию другого).
Как UFC формирует рейтинг?
Официальный сайт UFC объясняет правила рейтинга pound-for-pound так:
- Рейтинг формируется из голосов журналистов.
- Боец получит голос, только если он еще дерется.
- Боец может быть в рейтинге разных весовых категорий. Например, Аманда Нуньес – чемпионка среди женщин в легчайшем и полулегком весах.
Сейчас на официальном сайте UFC есть рейтинги по всем весовым категориям, которые стоят рядом с Pound-for-pound. P4P выглядит так:
Действующий первый номер P4P попадался на допинге и устраивал автокатастрофу, после которой скрылся
Джон Джонс – чемпион UFC в полутяжелом весе. У него нет только одно поражение в UFC. Титул чемпиона в этой категории он завоевал еще в 2011-м, вернул в декабре-2018 и за девять лет защищал 11 раз. Его профессиональная статистика боев – 26-1.
Джонс известен не только успехами в UFC, но и криминальными моментами. В 2015-м он попал в автокатастрофу, в которой получила ранение беременная девушка. Джонс скрылся с места происшествия – а в его машине нашли документы и марихуана. Джонс сдался сам и получил бан на год.
Или в 2016-м он нарушил правила антидопинговой политики. Его тоже отстранили на год.
Джон Джонс всех побеждает в UFC, но не справляется с алкоголизмом
UFC поставил Джонса на первое место в августе 2019-го после UFC 241, на котором проиграл Даниэль Кормье. C тех пор Джонс – единоличный первый номер рейтинга.
Джонс сначала сказал, что не против отдать первое место. Но потом наговорил всякого
Когда Хабиб попросил UFC поставить его первым P4P, Джонс отреагировал так: «Пока я не возьму корону в тяжелом дивизионе, я отдаю тебе место. Наслаждайся, чемпион». Хотя мнение Джонса ни на что не влияет.
Тем более потом он его поменял. Когда к Джонсу в реплаи стали приходить вопросы по званию величайшего бойца, он немного взорвался:
- Говорил, что выиграл 15 поясов, а у Хабиба их 4.
- Говорил, что его логика сломана: «Если меня обойдет в рейтинге человек, трижды защитивший пояс, я не знаю, что и подумать».
- Потом издевался: «Раз уж мы просто просим некоторые вещи, я просто попрошу у UFC пояс в тяжелом весе. Пожалуйста».
- «Я понимаю, что некоторые хотят быть лучшим в своей компании, штате, не говоря уже о мире. Но моя натура не позволяет мне просто стоять в стороне и смотреть, как у меня забирают это звание».
Когда рейтинг обновится?
Ближайшее обновление рейтинга произойдет 27 октября. Только UFC и пул определенных журналистов решают, как именно он изменится после победы Хабиба над Гейджи.