Джон Джонс всех побеждает в UFC, но не справляется с алкоголизмом

Джон Джонс – непобедимый чемпион UFC всего с одним поражением из 2009-го. Мы подробно рассказывали о нем после турнира UFC 247, где Джонс выиграл у Доминика Рейеса. Там же раскрыли плохую сторону в его биографии – суд, допинговый скандал и мощную исповедь о личных грехах.

Теперь у Джона Джонса новая беда: в конце марта его арестовали за вождение в нетрезвом виде. Перед арестом Джонса застали с текилой от Хорхе Масвидаля. Полицейские вылили ее на асфальт, а самому Джонсу предъявили обвинение. Он истерически оправдывался, плакал и объяснял, что хотел немного покататься. Позже Джонса посадили под домашний арест – стало уже не до шуток.

Сейчас Джон Джонс развлекается постами в твиттере. В одном из них он непроизвольно признался, что алкоголь – причина многих его проблем: «Да, думаю, что слишком увлекаюсь, когда пью. Я не позволю этому перевесить удивительные вещи в себе. Полагаю, что некоторые люди сосредоточены только на том, что они хотят. Я сосредотачиваюсь на своих хороших качествах, это, вероятно, причина, почему я процветаю каждый год».

По инстаграму Джонса нельзя понять, что у него проблемы. В фотографиях нет никаких намеков на крепкий алкоголь даже во время посиделок: