Джон Джонс всех побеждает в UFC, но не справляется с алкоголизмом
Джон Джонс – непобедимый чемпион UFC всего с одним поражением из 2009-го. Мы подробно рассказывали о нем после турнира UFC 247, где Джонс выиграл у Доминика Рейеса. Там же раскрыли плохую сторону в его биографии – суд, допинговый скандал и мощную исповедь о личных грехах.
Теперь у Джона Джонса новая беда: в конце марта его арестовали за вождение в нетрезвом виде. Перед арестом Джонса застали с текилой от Хорхе Масвидаля. Полицейские вылили ее на асфальт, а самому Джонсу предъявили обвинение. Он истерически оправдывался, плакал и объяснял, что хотел немного покататься. Позже Джонса посадили под домашний арест – стало уже не до шуток.
Сейчас Джон Джонс развлекается постами в твиттере. В одном из них он непроизвольно признался, что алкоголь – причина многих его проблем: «Да, думаю, что слишком увлекаюсь, когда пью. Я не позволю этому перевесить удивительные вещи в себе. Полагаю, что некоторые люди сосредоточены только на том, что они хотят. Я сосредотачиваюсь на своих хороших качествах, это, вероятно, причина, почему я процветаю каждый год».
По инстаграму Джонса нельзя понять, что у него проблемы. В фотографиях нет никаких намеков на крепкий алкоголь даже во время посиделок:
Проблема все равно остается. Вот еще одно признание Джона Джонса через несколько дней после мартовского ареста: «Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия и знаю, что мне необходимо провести личную работу, связанную с нездоровыми отношениями с алкоголем». Тогда Джонс полностью раскаялся и объяснил, что его хорошие качества важнее таких проблем.
Джон Джонс не просто чуть-чуть выпил – полицейские отмечали, что от него пахло алкоголем. Менеджер Малки Кава рассказывал о состоянии Джонса в момент ареста: «В результате плохого выполнения тестов на трезвость Джонс был арестован и помещен в тюрьму. Уже там выяснилось, что у него был в два раза превышен предел содержания алкоголя в крови».
Об алкогольных пристрастиях Джона Джонса говорят уже давно. Это вспоминал бывший чемпион UFC в среднем весе Тим Кеннеди, который объяснил: даже на тренировках он Джонса часто пахло травкой и алкоголем. Именно в эти моменты Кеннеди мог победить Джонса, а все остальное время тот всегда был лучшим.
Джонс пережил период, когда пробовал отказаться от алкоголя. В 2018 году окончательно выяснилось, что у него не получается: «Нет, я все еще пью и время от времени курю марихуану. Я стремился к полной трезвости, но оказался не готов к этому. Это не то, кем я был и стал в своей жизни. Я могу быть честным с самим собой».
Джон Джонс вспоминал – алкоголь и наркотики всегда оставались частью его жизни. Организм справлялся: сначала Джонс выпивал, а через день выглядел лучше всех во время подготовки к боям. Сейчас с этим стало хуже. На результатах в UFC алкогольные пристрастия Джонса еще не сказываются, но очередной арест уже заставил его переосмыслить некоторые взгляды.