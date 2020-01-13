Пока самый странный трансфер зимы – капитан «Ростова» ушел, возможно, из-за алкоголя (или совсем нет?)

Слухи о допинге не подтвердились

В 2016-м исландца стали подозревать в допинге: в фильме журналиста Хайо Зеппельта утверждалось, что неназванный футболист «Краснодара» был пойман после игры чемпионата России-2014/15 против «Ростова». От «Краснодара» допинг-тест тогда проходили Ахмедов и Сигурдссон.

«Матч ТВ» опубликовал письмо антидопингового центра к РФС: у Ахмедова было показано возможное содержание гексарелина, но подтверждающий анализ не выявил этого вещества. Оба футболиста – чисты.

Один раз обидел болбоя

Календарный 2018-й в РПЛ завершался горячим матчем «Крыльев» и «Ростова» – три удаления в игре и Карпина со скамейки. Сигурдссон же схлестнулся с Шейдаевым и получил красную карточку, но перед этим оттолкнул болбоя и пнул в него мяч.

«Поражает не красная карточка Корниленко, а поведение Сигурдссона в отношении этого мальчишки, который мечтал всю жизнь подавать мячи. Это свинское отношение, когда ты ребенка отталкиваешь», – возмутился глава «Крыльев» Дмитрий Шляхтин.

Сам Сигурдссон после игры извинился и подарил парню футболку, потом они списались в соцсетях. Но один матч дисквалификации все-таки получил.