Пока самый странный трансфер зимы – капитан «Ростова» ушел, возможно, из-за алкоголя (или совсем нет?)
До разбора ситуации – быстрый бэкграунд Сигурдссона в России.
Рагнар Сигурдссон с небольшими перерывами провел в России пять лет в трех разных клубах. Переехал в «Краснодар» в 28 лет уже как опытный защитник и выиграл бронзу РПЛ плюс сыграл в финале Кубка. Потом уже из «Фулхэма» был арендован «Рубином», а затем два года играл за «Ростов».
На двух больших турнирах Сигурдссон играл за Исландию. Его гол англичанам гремел на всю Европу, как и победа над ними в 1/8 финала. Тогда Сигурдссон еще был игроком «Краснодара».
В России чувствовал себя комфортно
«Я адаптировался на 95 процентов. Оставшиеся 5 – это русский язык», – сказал Сигурдссон через год после игр в России.
Понравилось ему почти во всех наших клубах: «В «Ростове» чувствую себя как дома, а вот, например, в «Рубине», где выступал до этого, такого ощущения не было. Мне нравятся подход к делу руководства «Ростова», болельщики, одноклубники, стиль работы нашего главного тренера Валерия Карпина».
На ЧМ-2018 Исландия играла в Ростове-на-Дону с хорватами. Из группы не вышли, но приемом остались довольны – в «Ростове» сразу три исландца. «Поддержка болельщиков? Это фантастика. Мы как будто играли дома», – атмосфера Сигурдссона очень впечатлила.
Слухи о допинге не подтвердились
В 2016-м исландца стали подозревать в допинге: в фильме журналиста Хайо Зеппельта утверждалось, что неназванный футболист «Краснодара» был пойман после игры чемпионата России-2014/15 против «Ростова». От «Краснодара» допинг-тест тогда проходили Ахмедов и Сигурдссон.
«Матч ТВ» опубликовал письмо антидопингового центра к РФС: у Ахмедова было показано возможное содержание гексарелина, но подтверждающий анализ не выявил этого вещества. Оба футболиста – чисты.
Один раз обидел болбоя
Календарный 2018-й в РПЛ завершался горячим матчем «Крыльев» и «Ростова» – три удаления в игре и Карпина со скамейки. Сигурдссон же схлестнулся с Шейдаевым и получил красную карточку, но перед этим оттолкнул болбоя и пнул в него мяч.
«Поражает не красная карточка Корниленко, а поведение Сигурдссона в отношении этого мальчишки, который мечтал всю жизнь подавать мячи. Это свинское отношение, когда ты ребенка отталкиваешь», – возмутился глава «Крыльев» Дмитрий Шляхтин.
Сам Сигурдссон после игры извинился и подарил парню футболку, потом они списались в соцсетях. Но один матч дисквалификации все-таки получил.
Как провел этот год: был капитаном, но косячил чаще обычного
На старте нового сезона много ошибался
Вместе с Чистяковым был основным центральным защитником «Ростова». Сейчас, по итогам 19 туров, «Ростов» хоть и идет в тройке, но чаще него в лиге пропускает лишь один (один!) клуб – «Урал».
Из линии ростовской защиты выделяется Дмитрий Чистяков с цифрами выигранных верховых единоборств. Ошибок у него, как и у Чернова с Козловым на краях – хватало.
Не обошелся без них и Сигурдссон. Например:
- В матче с «Арсеналом» не успел помешать забить Чаушичу, хотя основная вина за гол на Песьякове, отбившем мяч перед собой;
- В игре с «Уралом» бросил Ильина, который легко забил головой;
- Зачем-то помешал своему же партнеру и был легко обыгран Игбуном в игре с «Уфой», в итоге гол;
- Бросил вместе с Чистяковым Маркова – игрок «Рубина» открыл счет;
- Также вместе с Чистяковым совершенно не справился с Мелкадзе – тот оформил дубль за «Тамбов».
Такие подборки можно сделать и по другим защитникам «Ростова». Но все равно так часто именно позиционно Сигурдссон раньше еще не ошибался.
Ушел из «Ростова» в «Копенгаген». Из-за алкоголя?
За неделю до Нового года Sport24 сообщил, что «Ростов» расстался с Сигурдссоном, 1 января об этом было объявлено официально. По информации «Спорт-Экспресса», футболист сам попросил о расторжении.
Еще одна версия: у Сигурдссона были проблемы с алкоголем. «Перед разрывом контракта Рагнар Сигурдссон пропустил несколько тренировок и матчей. Это произошло из-за того, что он пил», – цитировал источника Sport24. Версию о причине, связанной с алкоголем, поддержал «Чемпионат».
А клуб – опроверг.
Сигурдссон действительно пропустил несколько матчей в конце года. Последняя игра была 9 ноября с «Тамбовом». «Ростов» после этого играл еще с «Динамо», «Уралом» и «Спартаком», но исландца не было даже в запасе. На вопрос об отсутствии Еременко и Сигурдссона после игры с «Уралом» Карпин ответил: «У них мышечные травмы, пока оба продолжают восстановление».
Про русскую кухню и менталитет Сигурдссон рассказывал не раз – все-таки долго поиграл в России. Про алкоголь упомянул однажды и по теме успеха Исландии, которая вышла на Евро-2016: «Мы сыграли тогда очень плохой матч со сборной Казахстана (0:0). Эмоции были противоречивые: расстроились из-за плохой игры, но обрадовались успешной квалификации. Ну а потом мы как следует напились и отпраздновали это».
Новый клуб Сигурдссона – датский «Копенгаген», контракт рассчитан до лета 2020 года. Впереди очень серьезные полгода – битва за чемпионство в Дании, матчи плей-офф Лиги Европы с «Селтиком» и плей-офф за выход на Евро-2020 для Исландии. Учитывая еврокубки, остаток сезона может сложиться даже интереснее чем в «Ростове».
Что получается в итоге?
- Минимум два источника говорят про проблемы с алкоголем;
- Клуб опровергает;
- Сам Сигурдссон молчит;
- Мы также видим, что в этом сезоне он много ошибался;
- Последний месяц Сигурдссон не играл: главный тренер Валерий Карпин говорит, что из-за травм.
Нет точной информации, когда именно у Сигурдссона заканчивался контракт с «Ростовом», который они расторгли зимой. Летом 2018-го «Ростов» объявил о продлении контракта на два года. В таком случае очень вероятно, что он был подписан до лета 2020-го – как раз после окончания сезона-2019/20.
По данным «Российской газеты», контракт истекал уже в январе 2020-го.