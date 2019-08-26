Шомуродов – свежий герой РПЛ. Откуда он взялся? В чем его сила? Почему это серьезно?

Эльдор Шомуродов – одно из главных открытий этого сезона РПЛ. В семи матчах он забил пять голов. А за весь прошлый сезон (26 матчей) − только три.

Прогресс оценили не только в «Ростове»: им интересовался ЦСКА, а скауты «Галатасарая» специально ради Шомуродова приезжали в Россию. Внимание таких клубов – комплимент. Но пока Шомуродов никуда не собирается. О концентрации на «Ростове» он говорил неоднократно, а его агент недавно прокомментировал новости про ЦСКА: «Это один из уважаемых клубов в России, но мы пока не рассматриваем предложения из РПЛ. Желание парня – попробовать себя в Европе. Такие предложения есть. Но мы уважаем «Ростов» и считаем, что решение об условиях и времени продажи должны принять они».

Карпин увидел в нем нефлангового игрока и сначала использовал как джокера замены

Против ухода Шомуродова выступил и Валерий Карпин, для которого тот стал важнейшей фигурой. Карпин назвал его одним из самых талантливых молодых игроков лиги (вместе с Миранчуками и Азмуном) и добавил: «Для меня Шомуродов стоит 50 миллионов евро. У него есть все данные, чтобы забивать и 20 голов за сезон. Сейчас у него пошло – и пусть дальше работает».

Карпин, очевидно, влияет на Шомуродова. Тот сам отмечал вклад Карпина в свой прогресс: «Как тренер Карпин – топ. И тактически, и в плане физической подготовки. При нем я стал лучше работать в обороне и при контратаках. На теории он иногда показывает нам, как играют топ-клубы – как они выходят из обороны, как атакуют. Это сильно помогает».