Интервью с Меркуловым – новым важным игроком России. О словах Черчесова, самокритике, «Урале» и книгах

– Ты с детства играл слева в защите?

– До 14 лет играл опорника в Камышине. Потом переехал в Волгоград, там тоже продолжал играть в опорке. Потом перед одним матчем у нас не было никого на позицию слева в защите. Нас в команде было всего два левоногих. Я и еще один парень, который играл нападающего. Поэтому поставили меня. С того момента и играю левого защитника.

– Долго адаптировался к новой позиции?

– А я уже и не помню, мне ж всего 14 лет было. В том возрасте как раз только начинаешь в тактике и позиционной игре разбираться.

– Как раз вчера читал про Трента из «Ливерпуля». Он до 16 лет играл на всех позициях в молодежке. А потом Джеррард сделал из него опорника. Потому что Трент хорошо видел поле и классно пасовал из глубины.

– Ну вот, а у меня все наоборот получилось. Мое видение поля было нужно на фланге обороны.

***

– Ты как-то говорил, что Тарханов просил тебя играть от обороны, много не подключаться. Что изменилось при Парфенове?

– Да ничего в принципе не поменялось. Со мной на фланге играет Эль-Кабир, который часто берет на себя игру. Главная установка: не мешать ему.

В связке с ним тяжело найти момент для подключения. Потому что даже если я удачно забежал к угловому флажку, я не уверен, что до меня дойдет мяч. А если случается потеря, приходится делать длинный рывок, чтоб закрыть оголенную зону. И это заведомо проигрышная позиция: когда ты бежишь за соперником, а не встречаешь его лицом.

– Поэтому у вас с Кулаковым такой разный функционал? Он один из самых подающих игроков в лиге.

– Да. Он очень часто получает мяч. И у нас разные партнеры по флангу, которые по-разному играют. Поэтому так отличаемся. До меня мяч доходит гораздо реже.

– А когда ты играл на фланге с Лунгу. Было так же, как с Эль-Кабиром?

– Нет, там намного проще было в плане атаки. Я больше времени проводил с мячом. От моих забеганий зависела игра Лунгу. Я подключался, уводил за собой игрока, он получал свободу и либо отдавал мне пас, либо смещался в центр и творил. И в случае потери Лунгу сразу вступал в отбор и страховал меня.