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Станислав Черчесов
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Станислав Черчесов
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Футбол
Черчесов – главный тренер «Ференцвароша»
#Станислав Черчесов
Футбол
Исполняющий обязанности главного тренера «Ференцвароша» подтвердил, что Черчесов будет следующим тренером клуба
#Станислав Черчесов
Футбол
Россия выиграла пять матчей подряд при Карпине. Последний раз такое было в 2019 году при Черчесове
#Валерий Карпин
Футбол
Разница мячей России при Карпине – 5:0. При Черчесове сборная пропускала в каждом матче отбора на ЧМ-2022
#Россия
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СМИ написали о переговорах «Спартака» с Черчесовым. Клуб назвал это фейком, владелец отказался от комментариев
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«Есть причина, о которой мне никто не говорит». Гильерме объяснил, почему не попал на Евро-2020
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Как Черчесов выиграл золото в «Ференцвароше»: душ из шампанского, игроки из 17 стран и запрет на слово «проблема»
#Станислав Черчесов
Почему «Ференцварош» так любит русскоязычные кадры. До Черчесова клуб общался с другим россиянином, а украинцы рулили там несколько лет
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Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое
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#Россия
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Разбираем отказ Дзюбы от сборной. Он уже делал так раньше, и тогда Черчесов говорил о «какой-то болезни». Сейчас из-за формы или из-за Карпина?
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«Спасибо Георгиевичу, разбирается». Смолов возвращает форму спустя три года – и делает отсылки на Черчесова
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Зачем сборной России нужны пять вратарей? Почему основного выбирает не Карпин? Как все было при Черчесове?
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