Станислав Черчесов

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Черчесов – главный тренер «Ференцвароша»
#Станислав Черчесов
Футбол
Исполняющий обязанности главного тренера «Ференцвароша» подтвердил, что Черчесов будет следующим тренером клуба
#Станислав Черчесов
Футбол
Россия выиграла пять матчей подряд при Карпине. Последний раз такое было в 2019 году при Черчесове
#Валерий Карпин
Футбол
Разница мячей России при Карпине – 5:0. При Черчесове сборная пропускала в каждом матче отбора на ЧМ-2022
#Россия
Футбол
СМИ написали о переговорах «Спартака» с Черчесовым. Клуб назвал это фейком, владелец отказался от комментариев
#Спартак
Футбол
«Есть причина, о которой мне никто не говорит». Гильерме объяснил, почему не попал на Евро-2020
#Гильерме
Все новости
Материалы
Как Черчесов выиграл золото в «Ференцвароше»: душ из шампанского, игроки из 17 стран и запрет на слово «проблема»
#Станислав Черчесов
Почему «Ференцварош» так любит русскоязычные кадры. До Черчесова клуб общался с другим россиянином, а украинцы рулили там несколько лет
#Станислав Черчесов
Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое
1
#Россия
1
Разбираем отказ Дзюбы от сборной. Он уже делал так раньше, и тогда Черчесов говорил о «какой-то болезни». Сейчас из-за формы или из-за Карпина?
1
#Артем Дзюба
1
«Спасибо Георгиевичу, разбирается». Смолов возвращает форму спустя три года – и делает отсылки на Черчесова
#Федор Смолов
Зачем сборной России нужны пять вратарей? Почему основного выбирает не Карпин? Как все было при Черчесове?
1
#Россия
1
Все материалы