Станислав Черчесов
Ференцварош
Поделиться:
Исполняющий обязанности главного тренера «Ференцвароша» подтвердил, что Черчесов будет следующим тренером клуба
1
13 декабря венгерский «Ференцварош» объявил об уходе тренера Петера Штегера. На данный момент клуб сыграл в чемпионате Венгрии 16 матчей и набрал 35 очков. Это позволяет ему идти на первом месте, опережая «Кишварду» на одно очко (и имея матч в запасе).
После увольнения Штегера появлялись инсайды, что следующим тренером «Ференцвароша» станет Станислав Черчесов. 18 декабря это подтвердил исполняющий обязанности тренера клуба Мате Чаба:
«Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет. Станислав Черчесов? Думаю, да».
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
20 декабря 2021, 00:43
0
Комментарий скрыт модератором
ответить