Станислав Черчесов
Ференцварош
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#Станислав Черчесов #Ференцварош

Исполняющий обязанности главного тренера «Ференцвароша» подтвердил, что Черчесов будет следующим тренером клуба

4 часа назад

13 декабря венгерский «Ференцварош» объявил об уходе тренера Петера Штегера. На данный момент клуб сыграл в чемпионате Венгрии 16 матчей и набрал 35 очков. Это позволяет ему идти на первом месте, опережая «Кишварду» на одно очко (и имея матч в запасе).

После увольнения Штегера появлялись инсайды, что следующим тренером «Ференцвароша» станет Станислав Черчесов. 18 декабря это подтвердил исполняющий обязанности тренера клуба Мате Чаба:

«Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет. Станислав Черчесов? Думаю, да».

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Источник:
твиттер Hungarian National Team Xtra
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