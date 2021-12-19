Исполняющий обязанности главного тренера «Ференцвароша» подтвердил, что Черчесов будет следующим тренером клуба

13 декабря венгерский «Ференцварош» объявил об уходе тренера Петера Штегера. На данный момент клуб сыграл в чемпионате Венгрии 16 матчей и набрал 35 очков. Это позволяет ему идти на первом месте, опережая «Кишварду» на одно очко (и имея матч в запасе).

После увольнения Штегера появлялись инсайды, что следующим тренером «Ференцвароша» станет Станислав Черчесов. 18 декабря это подтвердил исполняющий обязанности тренера клуба Мате Чаба:

«Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет. Станислав Черчесов? Думаю, да».