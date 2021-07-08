31 вещь, по которой мы запомним эпоху Черчесова
1. Четвертьфинал чемпионата мира-2018
При Черчесове Россия добилась лучшего результата на чемпионатах мира. Четвертьфинал. Испания. Нога Акинфеева. А-А-А-А!
2. «Ты просто космос, Стас»
Эту песню «Ленинграда» в прямом эфире включил комментатор Владимир Стогниенко, когда Россия победила Египет на ЧМ-2018. До главного матча с Испанией оставалось одно поражение от Уругвая.
3. Запустил фирменное празднование Дзюбы
Это случилось в матче ЧМ-2018 против Саудовской Аравии. Артем Дзюба вышел на замену и сразу же забил. Россия победила 5:0, а Черчесов приложил руку к голове, изобразив воинское приветствие. Дзюба с того момента празднует аналогично, но покрывает голову второй рукой.
4. Усы Черчесова от Дзюбы и Кокорина
Во время Кубка конфедераций-2017 было по-другому: Дзюба и Кокорин не попали в состав, но после поражения от Мексики сделали селфи, где приложили руку к губам, изобразив усы. Случился взрыв: болельщики увидели в этом привет Черчесову.
Потом Дзюба объяснял: «Я ему [Кокорину] говорю, ты зачем это выложил, совсем дурак? Он мне: «Да ладно, это же шутка, все посмеются». Через два часа говорит: «Похоже, жопа какая-то». Я ему: «Это сразу было понятно, что жопа!»
5. «Усы надежды»
Этот флешмоб в инстаграме запустило шоу «Вечерний Ургант» перед ЧМ-2018. Смысл – выкладывать фотографии с хештегом #усынадежды: «Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!»
6. Продолжил игнор Денисова, который стал чемпионом России
Они конфликтовали со времен «Динамо». Черчесов не вызывал Денисова в сборную и не взял на ЧМ-2018: «Игорь Денисов – лучший по отборам в чемпионате России, а я его не беру? В чемпионате России! Вот и ответ на вопрос».
7. Странные товарняки и экзотические поездки эпохи до ЧМ
Перед Кубком конфедераций Россия играла с Ганой (1:0), Коста-Рикой (3:4) и Катаром (1:2). После – выходила против «Динамо» (3:0), Ирана (1:1) и Южной Кореи (4:2).
8. Единственный в истории страны Кубок конфедераций
Россия проиграла Португалии и Мексике, но победила Новую Зеландию. Этого не хватило для выхода из группы. После вылета сразу же появился вопрос об отставке: «Сейчас модно быть журналистом-инсайдером. А я с удовольствием работаю и буду работать через год еще лучше».
9. Заводила болельщиков
Все просто: не хватает поддержки болельщиков = Черчесов эмоционально взмахивает руками перед трибунами.
10. «Дудь переобувается» как символ несоответствия ожиданий от сборной ее итогу на ЧМ
На ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала, где по пенальти проиграла Хорватии. Перед чемпионатом мира Юрий Дудь критиковал Черчесова и требовал вернуть в состав Игоря Денисова: «публика не в состоянии принять Черчесова» и «его эго больше Крымского моста». После выхода в 1/4 финала Дудь переобулся – в прямом смысле:
11. Россия опускалась на антирекордное 70-е место в рейтинге ФИФА
Да-да, была ниже Саудовской Аравии и Египта. Но это нормальная практика, когда перед домашним чемпионатом мира команда гоняет товарняки и опускается по позициям.
12. Ни одной обыгранной топ-сборной (кроме Испании)
Черчесов выиграл 24 матча, но 19 – против сборных, которые ниже в рейтинге ФИФА. Ни одной победы над топ-сборной. Из тех, кто выше рейтингом, – Сербия, Турция, Венгрия.
После сенсации с Испанией Россия трижды влетела Бельгии и проиграла Германии. Все – с разницей в три мяча.
13. Черчесов выиграл 42,1% матчей. Второй худший показатель в сборной
Хуже было только (из тех, кто проработал больше 10 матчей) при Борисе Игнатьеве – 40%.
14. Сборы в Австрии
При Черчесове сборная России готовилась ко всем крупным турнирам (Кубок конфедераций-2017, ЧМ-2018, Евро-2020) в австрийском Нойштифте. Черчесов сам играл и тренировал в Австрии. В Тироле у него есть дом.
15. Возвращение Игнашевича
Сергей Игнашевич завершил карьеру после Евро-2016, но после разговора с Черчесовым вернулся под домашний чемпионат мира и стал самым возрастным игроком России на ЧМ. Потом окончательно завершил карьеру. С Акинфеевым так не получилось.
16. Обратные замены
Например, так было с Денисом Черышевым на Евро-2020 в матче с Бельгией. Дважды под обратную замену попадал Андрей Мостовой.
17. Неправильные слова
Очень много неправильных слов, которые исключал Черчесов. Фух, теперь можно говорить о «проблемах», «ошибках» и «экспериментах».
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18. Свои игроки
Кажется, теперь начнется ротация состава и изменится роль удобных и важных для атмосферы Джанаева, Семенова и Кудряшова.
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19. Слухи, что Черчесов влияет на игроков через агента
Тему развил Василий Уткин, который сказал, что агент Алан Агузаров давно занимается делами Черчесова. Предположительно, под влиянием Черчесова игроки переходили в агентство Агузарова. Например, Уткин упоминал имена Александра Ташаева и Антона Швеца. Черчесов говорил, что Агузаров не его агент – тот просто оказывает юридическую помощь.
20. Дольше всех работал со сборной России
Черчесов пришел в команду в 2016 году и проработал почти пять лет.
21. 0:5 от Сербии в Лиге наций
Это второе самое крупное поражение России. Хуже было только в 2004 году, когда случились 1:7 от Португалии.
22. «Я тебя, во-первых, приветствую»
Так после 0:5 от Сербии Черчесов отвечал комику Дмитрию Позову, который сказал, что тот оправдывается за разгром: «У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается».
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23. Самая крупная победа в истории России
Это случилось в матче отбора на Евро-2020 против Сан-Марино. 9:0. Дзюба сделал покер.
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24. Сорванное интервью Арустамяну из-за требования вырезать блоки про поправки в Конституцию и ютуб
Об этом просил Черчесов. Нобель Арустамян говорил, что договаривался с ним два месяца, записал три часа интервью, но оно не вышло. Потому что Черчесов потребовал вырезать куски о ютубе (кого он смотрит и как относится к соцсетям) и об участии в ролике в поддержку поправок в Конституцию. Арустамян не согласился = интервью не вышло.
25. «Золотой актив»
До Евро-2020 Черчесов приходил в эфир «Матч ТВ», где проехался по молодежи. Досталось Чалову и Миранчуку. ЦСКА защищался через заявления на официальном сайте: «Многие, например, считают его [Черчесова] физруком, а не тренером».
26. «У тебя все нормально?»
Эта фразу в том же эфире перед рекламой выхватили микрофоны, когда Черчесов обращался к Денису Казанскому. Так Черчесов укрепился в жесткой манере и нелюбви к сложным вопросам.
27. Дружба с Левом
Черчесов был вратарем «Тироля», с которым Лев выигрывал чемпионат Австрии. Они дружат и встречаются на официальных мероприятиях, на которых обсуждают катание на лыжах.
28. Два натурализованных легионера-дебютанта
При Черчесове в составе России дебютировали два натурализованных бразильца – Ари и Марио Фернандес. Ари провел два матча и больше не вызывался, а Фернандес стал основным и забивал на ЧМ-2018.
29. Сдвигаемые ради сборной туры РПЛ
Еще до увольнения Черчесов попросил сдвинуть шестой тур РПЛ перед осенним матчем отбора на ЧМ-2022 против Хорватии. Так же было перед стартом отборочных матчей и Евро-2020.
30. Кока-кола
На Евро-2020 Роналду на пресс-конференции убрал со стола бутылки кока-колы и обрушил акции компании на несколько миллиардов. Россия не вышла из группы, а Черчесов ничего не переставлял перед СМИ: просто открыл бутылку и попил.
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