31 вещь, по которой мы запомним эпоху Черчесова

4. Усы Черчесова от Дзюбы и Кокорина

Во время Кубка конфедераций-2017 было по-другому: Дзюба и Кокорин не попали в состав, но после поражения от Мексики сделали селфи, где приложили руку к губам, изобразив усы. Случился взрыв: болельщики увидели в этом привет Черчесову.

Потом Дзюба объяснял: «Я ему [Кокорину] говорю, ты зачем это выложил, совсем дурак? Он мне: «Да ладно, это же шутка, все посмеются». Через два часа говорит: «Похоже, жопа какая-то». Я ему: «Это сразу было понятно, что жопа!»

5. «Усы надежды»

Этот флешмоб в инстаграме запустило шоу «Вечерний Ургант» перед ЧМ-2018. Смысл – выкладывать фотографии с хештегом #усынадежды: «Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!»