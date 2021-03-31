Черчесов уже второй раз выпускает Мостового, а потом меняет. И снова объясняет это тактикой

Это второй случай, когда Черчесов делает обратную замену Мостового в сборной России. До этого был матч с Турцией (в октябре 2020-го), когда он вышел на 71 минуте и ушел на 91-й.

Тогда было не так обидно, потому что Мостовой уходил на последних минутах. И Черчесов успокоил: «Обратная замена нечасто случается, но дело не в игре Мостового. Нам нужно было усиливать центр и выпустить игрока. Сделали обратную, хотя, повторюсь, это не относится именно к Андрею. Понятно, что неприятный момент, но замена тактическая».

До этого у Мостового было еще три случая, когда его обратно заменяли. Все в ФНЛ, когда он играл за «Химки»:

Сезон-2016/17, «СКА Хабаровск» – «Химки». Мостовой вышел на 66-й, а потом вернулся на скамейку на 92-й – классический ход, чтобы потянуть время. Сезон-2016/17, «Химки» – «Мордовия». Мостовой вышел на поле на 28 минуте, обратно его заменили на 92-й – снова, чтоб потянуть время. В той игре он забил гол. Сезон-2018/19, «Шинник» – «Химки». Мостовой заменил травмировавшегося Петрушева на 11-й минуте. На 66-й ушел с поля – то была тактическая замена.

В этом сезоне Мостовой сыграл выходил за «Зенит» в 27 матчах. Только в двух отыграл все 90+ минут. В 21-й матче из 27 выходил на замену.