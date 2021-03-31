Андрей Мостовой
ЧМ-2022
Футбол
Россия
Словакия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Андрей Мостовой #Словакия #Россия #ЧМ-2022 #Футбол

Черчесов уже второй раз выпускает Мостового, а потом меняет. И снова объясняет это тактикой

4 часа назад

В перерыве матча Словакия Россия Андрей Мостовой заменил Юрия Жиркова. Отыграл 19 минут – и Черчесов сделал обратную замену: Мостового сменил Соболев.

Мостовой так себе вошел в игру. Всего 11 раз коснулся мяча. Отдал семь передач (только три точные). Ноль ударов, одна неудачная попытка дриблинга, три фола.

Как Черчесов прокомментировал эту замену: «Она значит то, что нам надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2 с ромбом в середине. Посчитали, что в эту систему Мостовой не вписывается. Поэтому его обратно поменяли».

Это второй случай, когда Черчесов делает обратную замену Мостового в сборной России. До этого был матч с Турцией (в октябре 2020-го), когда он вышел на 71 минуте и ушел на 91-й. 

Тогда было не так обидно, потому что Мостовой уходил на последних минутах. И Черчесов успокоил: «Обратная замена нечасто случается, но дело не в игре Мостового. Нам нужно было усиливать центр и выпустить игрока. Сделали обратную, хотя, повторюсь, это не относится именно к Андрею. Понятно, что неприятный момент, но замена тактическая».

До этого у Мостового было еще три случая, когда его обратно заменяли. Все в ФНЛ, когда он играл за «Химки»:

  1. Сезон-2016/17, «СКА Хабаровск» – «Химки». Мостовой вышел на 66-й, а потом вернулся на скамейку на 92-й – классический ход, чтобы потянуть время.
  2. Сезон-2016/17, «Химки» – «Мордовия». Мостовой вышел на поле на 28 минуте, обратно его заменили на 92-й – снова, чтоб потянуть время. В той игре он забил гол.
  3. Сезон-2018/19, «Шинник» – «Химки». Мостовой заменил травмировавшегося Петрушева на 11-й минуте. На 66-й ушел с поля – то была тактическая замена.

В этом сезоне Мостовой сыграл выходил за «Зенит» в 27 матчах. Только в двух отыграл все 90+ минут. В 21-й матче из 27 выходил на замену.

В сборную он впервые попал в октябре 2020-го. Во второй же игре была та самая обратная замена. После он еще четыре раза играл за Россию – всегда выходил по ходу игр. Пока за сборную у него нет ни одного голевого действия.

Перед первым вызовом Черчесов его укольнул: «Кстати, как Мостовой узнал, что возвращается в «Зенит», начал чуть хуже играть. Мы на тоже это внимание обратили, пусть и он прочитает эти слова».

А вот что сам Мостовой говорил про Черчесова: «Станислав Саламович – очень требовательный тренер. С характером. Сплачивает команду. Я чувствую это. В сборной очень хороший коллектив. Как относится ко мне? Наверное, надо у него спрашивать. Но я чувствую, что верит в меня, доверяет. И это очень важно для футболиста».

НЕ ЗАМЕНЯЙСЯ ОБРАТНО В НАШИХ СОЦСЕТЯХ
Все фото: Maksim Konstantinov / Dmitry Golubovich / Global Look Press
Автор:
Валера Полевиков
Автор. Интервьюер. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер. Не Валерий.
Еще по теме
Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем
Фернандес и Джикия держали друг друга во время углового. Словакия забила
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Андрей Мостовой
#Словакия
#Россия
#ЧМ-2022
#Футбол