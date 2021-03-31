Черчесов уже второй раз выпускает Мостового, а потом меняет. И снова объясняет это тактикой
В перерыве матча Словакия – Россия Андрей Мостовой заменил Юрия Жиркова. Отыграл 19 минут – и Черчесов сделал обратную замену: Мостового сменил Соболев.
Мостовой так себе вошел в игру. Всего 11 раз коснулся мяча. Отдал семь передач (только три точные). Ноль ударов, одна неудачная попытка дриблинга, три фола.
Как Черчесов прокомментировал эту замену: «Она значит то, что нам надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2 с ромбом в середине. Посчитали, что в эту систему Мостовой не вписывается. Поэтому его обратно поменяли».
Это второй случай, когда Черчесов делает обратную замену Мостового в сборной России. До этого был матч с Турцией (в октябре 2020-го), когда он вышел на 71 минуте и ушел на 91-й.
Тогда было не так обидно, потому что Мостовой уходил на последних минутах. И Черчесов успокоил: «Обратная замена нечасто случается, но дело не в игре Мостового. Нам нужно было усиливать центр и выпустить игрока. Сделали обратную, хотя, повторюсь, это не относится именно к Андрею. Понятно, что неприятный момент, но замена тактическая».
До этого у Мостового было еще три случая, когда его обратно заменяли. Все в ФНЛ, когда он играл за «Химки»:
- Сезон-2016/17, «СКА Хабаровск» – «Химки». Мостовой вышел на 66-й, а потом вернулся на скамейку на 92-й – классический ход, чтобы потянуть время.
- Сезон-2016/17, «Химки» – «Мордовия». Мостовой вышел на поле на 28 минуте, обратно его заменили на 92-й – снова, чтоб потянуть время. В той игре он забил гол.
- Сезон-2018/19, «Шинник» – «Химки». Мостовой заменил травмировавшегося Петрушева на 11-й минуте. На 66-й ушел с поля – то была тактическая замена.
В этом сезоне Мостовой сыграл выходил за «Зенит» в 27 матчах. Только в двух отыграл все 90+ минут. В 21-й матче из 27 выходил на замену.
В сборную он впервые попал в октябре 2020-го. Во второй же игре была та самая обратная замена. После он еще четыре раза играл за Россию – всегда выходил по ходу игр. Пока за сборную у него нет ни одного голевого действия.
Перед первым вызовом Черчесов его укольнул: «Кстати, как Мостовой узнал, что возвращается в «Зенит», начал чуть хуже играть. Мы на тоже это внимание обратили, пусть и он прочитает эти слова».
А вот что сам Мостовой говорил про Черчесова: «Станислав Саламович – очень требовательный тренер. С характером. Сплачивает команду. Я чувствую это. В сборной очень хороший коллектив. Как относится ко мне? Наверное, надо у него спрашивать. Но я чувствую, что верит в меня, доверяет. И это очень важно для футболиста».