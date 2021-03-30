Фернандес и Джикия держали друг друга во время углового. Словакия забила

До этого матча Россия пропускала по голу в каждом из матчей. Были победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1). В этих играх голов с угловых в ворота России не было. Джикия и Фернандес играют в основе во всех матчах отбора ЧМ-2022.

Голы Шкриньяра за Словакию – это не аномалия. Это основной защитник «Интера», который забил три мяча в Серии А в матчах сезона-2020/21. Он был в академии «Жилины», где начинал карьеру на позиции форварда. Уже потом переключился на игру в нападении.

Твиттер разрывается реакциями на действия Фернандеса и Джикии в моменте с голом Шкриньяра. Сам он в этом моменте просто привычно открывался под подачу.